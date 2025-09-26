Эксперты «Монк Диджитал Лаб» выявили основные барьеры перехода на отечественное ПО

Эксперты компании «Монк Диджитал Лаб» провели исследование по использованию решений с открытым исходным кодом в России в первой половине 2025 г. Аналитики компании выявили, что мешает российским организациям отказаться от решений Open Source в пользу отечественного проприетарного ПО. В исследовании приняли участие 138 российских компаний, представляющих крупный и средний бизнес из разных отраслей. Об этом CNews сообщили представители «Монк Диджитал Лаб».

Эксперты «Монк Диджитал Лаб» определены ключевые причины, препятствующие переходу российских компаний на отечественные аналоги. Топ-3 барьерами для российских организаций являются: незрелость отечественных продуктов (отметили 88% опрошенных компаний), отсутствие нужного функционала (82% опрошенных компаний), высокие цены на лицензии отечественного ПО (74% опрошенных компаний).

Практически все ИТ-директора считают, что российское ПО пока недостаточно отлажено. По сути, «сырость» отечественных решений – главный барьер на пути отказа от OSS в пользу национального софта. Вторым по значимости фактором стало отставание российских продуктов по функциональности. Российские аналоги зачастую уступают и Open Source, и ушедшим западным решениям по возможностям. Например, при использовании систем виртуализации, мониторинга, DevOps-инструменты ИТ-директорам не хватает привычных функций, интерфейсов, интеграций. Третьим крупным барьером стало ценовое несоответствие. Многие компании считают, что стоимость российских продуктов является неоправданно высокой.

Помимо этого, аналитики «Монк Диджитал Лаб» обнаружили другие важные барьеры, которые существуют у российских компаний. Ряд организаций подчеркнули низкое качество постпродажного сервиса (отметили 50% опрошенных компаний). Поддержка ПО у большинства отечественных вендоров пока довольно слабая. Специалистам компаний не хватает компетенций, реагирование на инциденты медленное, команды поддержки небольшие и сильно перегруженные. Еще одним серьезным барьером являются трудности внедрения и миграции (отметили 34% опрошенных компаний). Переход на отечественное ПО трудоемок, требует переобучения персонала, переделки интеграций, изменений бизнес-процессов.

Наконец, последним важным барьером является безопасность отечественных решений (отметили 18% опрошенных компаний). У большинства организаций присутствует недоверие к защищенности российского ПО. Даже в условиях импортозамещения некоторые специалисты по ИБ больше доверяют мировому Open Source, чем закрытому коду новых отечественных программ. Кроме того, из-за спешки разработки в 2022-23 гг. некоторые отечественные продукты могли выйти «сырыми», не прошедшими полноценного аудита безопасности.

По результатам исследования можно сделать вывод, что значительная часть барьеров к переходу на отечественные решения основана не столько на личном опыте компаний, сколько на сложившихся в отрасли установках и восприятии. Чтобы переломить ситуацию, отечественным вендорам нужна не только господдержка, но и активная вовлеченность заказчиков: тестирование продуктов на реальных сценариях, готовность делиться обратной связью, помощь в формировании дорожных карт и публичная поддержка успешных кейсов. Без такой совместной работы «разрыв доверия» между рынком и российским ПО будет сохраняться, а Open Source – оставаться предпочтительным выбором только из-за того, что он уже знаком компаниям и принят.