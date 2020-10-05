В Windows обнаружен секретный дизайн, кардинально отличающийся от всем известного. Фото

Скрытый вариант интерфейса Windows XP

Ранние сборки операционной системы Microsoft Windows XP включали альтернативный вариант пользовательского интерфейса. Его визуальный и функциональный дизайн кардинально отличаются от приобретенного ОС в финальном релизе.

Как выяснил пользователь Twitter под псевдонимом Albacore, в сборке 2410 Windows XP под кодовым именем Whistler присутствует скрытый вариант оформления стартового экрана, который, по всей видимости, заменяет привычный глазу пользователя рабочий стол.

Обнаружить альтернативный дизайн рабочего стола Albacore удалось в ходе исследования исходного кода ОС, недавно утекшего в Сеть.

Для активации скрытого варианта оформления необходимо модифицировать системный реестр в развернутом экземпляре соответствующего билда Windows XP. Автор находки также опубликовал файл редактора реестра Windows (Regedit), который позволяет в несколько кликов внести необходимые поправки.

Как это выглядит

Своим внешним видом стартовая страница несколько напоминает дизайн установочной программы Windows XP. Кнопка «Пуск» хоть и присутствует на своем привычном месте, но функционирует несколько иначе: при ее нажатии стартовое меню не появляется, как того можно было бы ожидать. Вместо этого все открытые в данный момент окна сворачиваются в панель задач, а пользователю демонстрируется стартовая страница.

Скрытый вариант дизайна пользовательского интерфейса Windows XP

На опубликованных Albacore скриншотах можно увидеть отдельные круглые кнопки для быстрого вызова веб-браузера (Internet), клиента электронной почты (E-Mail) и поисковой программы (Search). Кроме того, на странице присутствуют ярлыки последних запущенных программ и открытых документов, а также кнопки для перехода к ключевым папкам в «Проводнике» («Мой компьютер», «Мои документы», «Мои рисунки», «Моя музыка», «Сетевое окружение» и «Корзина») и ссылки на «Панель управления» и «Справку».

В левом верхнем углу страницы крупными буквами указано имя текущего пользователя системы, а чуть правее расположена «карусель» из миниатюрных изображений. Можно предположить, что она используется для быстрой или автоматической смены обоев рабочего пространства, однако Albacore не объясняет ее истинного предназначение.

Наконец, в правом нижнем углу, над панелью задач, находятся кнопки “Log off” и “Turn off the computer”, которые завершают текущий сеанс и подготавливают ПК к выключению питания, соответственно.

Альтернативный экран входа в систему

Диалог входа пользователя в систему в данной версии интерфейса также отличается от «принятого на вооружение» Microsoft с выпуском финальной версии Windows XP.

Поисковый помощник пес Ровер впервые появился в сборке 2410

Кроме того, как отмечает Albacore, в сборке 2410 впервые появился поисковый ассистент – желтый мультяшный пес Ровер (Rover The Dog). В этом билде он отличается несколько большими размерами по сравнению с собственными более поздними инкарнациями.

Откуда взялись «исходники» Windows XP

В конце сентября 2020 г. CNews сообщил о том, что неизвестные слили в Сеть исходный код Windows XP, одной из самых популярных и любимых миллионами ОС Microsoft. Вместе с ними утекли «исходники» Windows Server 2003, а несколько месяцев назад Microsoft допустила утечку кодов Windows NT 3.5 и прошивки игровой консоли Xbox первого поколения.

Несколько дней спустя разработчику Windows под псевдонимом NTDEV далось успешно скомпилировать Windows XP и Windows Server 2003 из утекшего исходного кода. В качестве подтверждения разработчик опубликовал видео на Youtube, однако они были оперативно заблокированы платформой.

NTDEV отмечал, что в исходном коде Windows XP не хватало некоторых критически важных файлов, к примеру, программы входа в систему winlogon.exe, из-за чего установить ОС без использования оригинальных исполняемых файлов было нельзя.

Кроме того, благодаря утечке «исходников» энтузиастам удалось выяснить, что в Windows XP присутствовало несколько скрытых от взора пользователей тем оформления. Одна из таких тем называется Candy и включает дизайн, напоминающий интерфейс Aqua для Mac, впервые представленный Apple на конференции Macworld Conference & Expo в 2000 г. Тема оформления, вероятно, использовалась разработчиками при отладке движка тем Windows XP, так как она отмечена как предназначенная «только для внутреннего использования».

Windows XP: краткая история и текущий статус

Долгие годы Windows XP (кодовое имя Whistler) была самой популярной системой в мире. Она была запущена в 2001 г. и даже спустя семь лет не уступала своих позиций. По статистике, эта ОС была установлена на 83 компьютерах из 100.

Стандартный дизайн рабочего стола в Windows XP билд 2410

По данным Netmarketshare, в сентябре 2020 г. 1,2% ПК продолжают работать под управлением Windows XP. Самой популярной ОС по-прежнему остается Windows 10 – на ее долю приходится 57,21% десктопных машин. Windows 7 также остается достаточно популярной – она используется на 25,41% всех настольных компьютеров мира.

Финальный современный дизайн рабочего стола и меню «Пуск» в Windows XP

Основная поддержка Windows XP была прекращена еще в 2009 г., однако Microsoft продолжала выпускать патчи для поддержания безопасности системы и предупреждения случаев ее уязвимости.

Окончательно корпорация Microsoft прекратила выпуск общедоступных патчей для Windows XP в апреле 2014 г., однако продолжила поставлять обновления безопасности корпоративным заказчикам в рамках Custom Support Agreement (CSA).