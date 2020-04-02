Мобильность
Как производители смартфонов используют данные пользователей
О чем думает бизнес
Что приносит бизнесу автоматизация работы над проектами
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Облако «Крок» прошло тест Гилева благодаря новым процессорам Intel

Интеграция Электроника Облака

Клиенты облака «Крок» смогут повысить эффективность работы таких требовательных к производительности приложений, как системы «1С», благодаря процессорам Intel Xeon Gold 6244. По оценкам «Крок Облачные сервисы», созданные на их основе конфигурации более чем на 30% быстрее, чем вычислительные среды на процессорах предыдущего поколения. Результат использования — надежная эксплуатация высоконагруженных баз данных.

Раньше некоторые ресурсоемкие приложения теряли в производительности при миграции в публичное облако. Например, системы «1С» откликались хуже в виртуальной среде из-за повышенных требований к тактовой частоте процессора. Чтобы исправить ситуацию и позволить подобным программным продуктам работать быстрее, клиенты стремились увеличить количество ядер на виртуальных машинах. Но это не решало проблему. С появлением в облаке «Крок» более мощных процессоров Intel Xeon Gold 6244 удалось добиться того же уровня эффективности бизнес-систем, что и в локальной инфраструктуре.

Нужный тип процессора доступен из консоли облака «Крок». Клиенты провайдера могут выбрать его наряду с другими вычислительными ресурсами. Новые процессоры призваны обеспечить производительную работу нагруженных баз данных и «тяжелых» приложений без дополнительных настроек. Это подтверждено тестом Гилева, который перед вводном в эксплуатацию провела команда «Крок Облачные сервисы». Нагрузочное тестирование показало, что использование виртуальных машин на базе процессора Intel Xeon Gold 6244 позволило преодолеть отметку «Хорошо» в тесте Гилева с показателем в 35,21 пункта. Это является гарантией комфортной работы бизнес-приложений на базе «1С» в виртуальной среде.

«С новыми процессорами Intel, системы, подобные "1С", начинают "дышать" в облаке. И вместе с такими традиционными облачными преимуществами, как снижение затрат на ИТ и гибкое масштабирование, наши клиенты получают возможность работать с одним из ключевых бизнес-сервисов на высоких скоростях», — сказал Павел Колмычек, директор сети дата-центров «Крок».

Процессор Intel Xeon Gold 6244 входит в состав масштабируемого семейства Intel Xeon второго поколения, предназначенного для создания гиперконвергентной инфраструктуры, в том числе для облачных сервисов. Сегодня на долю процессоров семейства Xeon Scalable приходится 50% всех виртуализированных окружений по всему миру, и к 2024 г. с развитием 5G эта доля может вырасти до 80%.

Другие материалы рубрики

Правительству предложили создать антикризисный штаб для спасения российской электроники

Власти потратят 1,85 миллиарда, чтобы в России хорошо работало телевидение 4K

МВД открыло «Эльбрусам» и «Байкалам» путь к своему миллиардному контракту, но не оставило им шансов на победу

В скандальную мегазакупку ПК на «Эльбрусах» для РЖД допустили процессоры «Байкал»

От легкой депрессии до мощного спада. Опубликованы 4 сценария для рынка электроники в условиях пандемии

Российскому разработчику чипов выдали 150 миллионов, которые не нужно возвращать

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Eufy RoboVac L70 Hybrid: говорящий робот-пылесос

Лучший аналоговый гаджет: выбираем гейзерную кофеварку

Как выбрать ноутбук для школьника и студента: советы ZOOM

Вся информация о Sony PlayStation 5 и MS Xbox Series X: войны не будет?
Показать еще

Наука

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно

Бетельгейзе готовится к взрыву или ученые не правы?

Проблему квантовых повторителей могут решить алмазы
Показать еще
Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках