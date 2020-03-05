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«Техносерв Cloud» ускорил работу облака с помощью высокопроизводительного кластера

Интеграция Инфраструктура Облака Маркет

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» запустил кластер на современных процессорах второго поколения Intel Xeon Gold 6254 с частотой 3,1 ГГц.

Большая часть ИТ-инфраструктуры «Техносерв Cloud» построена на кластерах вычислительных узлов с частотой 2,6 ГГц. Для оптимизации и ускорения работы отдельных приложений клиентов облака требовались мощности более высокого уровня. «Техносерв Cloud» модернизировал собственную облачную платформу с целью повышения ее производительности, внедрив 18-ядерные процессоры Xeon Gold 6254 с тактовой частотой 3,1 ГГц. Они значительно ускоряют работу всех высоконагруженных приложений корпоративной инфраструктуры и обладают обширной функциональностью. Например, они позволяют переносить в облако больше сред с помощью технологии виртуализации Intel VT-x, а также поддерживают усовершенствованную технологию Enhanced Intel Speedstep, которая уравновешивает высокую производительность и энергопотребление. Технология Intel Deep Learning Boost ускоряет вывод данных, что важно для встроенного ускорения искусственного интеллекта, работающего на мощностях облака.

«Мы продолжаем наращивать виртуальные мощности и усовершенствовать облачную инфраструктуру, ориентируясь на потребности наших заказчиков. Новый высокопроизводительный кластер с частотой 3,1 ГГц предназначен для запуска приложений на базе ИИ, требующих высокопроизводительной инфраструктуры. Кроме того, он улучшает работу любых высоконагруженных приложений корпоративной инфраструктуры. Размещение ИТ-систем в обновленном облаке позволит сэкономить на приобретении дополнительных вычислительных мощностей для решения бизнес-задач заказчика», − отметил Михаил Блинов, руководитель компании «Техносерв Cloud».

Успешную работу кластера подтвердили заказчики «Техносерв Cloud», утверждают представители провайдера. Это компании, использующие набор сервисов для хранения БД, разработчики Kubernetes и другие клиенты, для которых одним из основных критериев является обеспечение высокой производительности и уровня технической поддержки.



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