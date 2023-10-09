Система хранения данных Fplus внесена в реестр ПАК

Первый программно-аппаратный комплекс (ПАК) российского производителя инфраструктурного оборудования Fplus включен в реестр ПАК Минцифры. Это система хранения данных, разработанная совместно с компанией Baum Storage, и обеспечивающая заказчикам расширенный функционал и повышенную отказоустойчивость. Номер реестровой записи: №19308 от 23 сентября 2023 г.

ПАК Fplus построен на базе системы хранения данных FPD-R-13-DS-4212B5 с двумя активными контроллерами, обеспечивающими доступность данных и непрерывность сервисов при любом аппаратном отказе и обновлении ПО. Данная СХД внесена в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, а также в единый реестр РЭП.

Программным продуктом в составе ПАК является операционная система Baum Storage In, разработанная компанией Baum Storage для централизованного защищенного хранения данных. Программное обеспечение используется в составе программно-аппаратного комплекса на основании лицензионного договора от 14 декабря 2022 г. №СК-С.12-2218.

СХД Fplus предназначена для использования в составе информационных систем предприятий и государственных органов для работы виртуализации, СУБД, файловых хранилищ и хранилищ резервных копий.

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«Это высокопроизводительная отечественная СХД, отвечающая современным требованиям ИТ-отрасли. Запись в реестре Минцифры ПАК Fplus подтверждает, что продукт является законченным, целостным ИТ-решением, где совокупность аппаратного и программного обеспечения исключает возможность несовместимости компонентов с управляющей операционной системой Baum Storage In», — сказал главный исполнительный директор Fplus Михаил Волков.

Реестр ПАК отечественного производства был создан в рамках Единого реестра российского ПО для ЭВМ и БД Минцифры. Для внесения в реестр продукты российских разработчиков проходят комплексную оценку по использованию отечественных технологий одновременно в области оборудования и программного обеспечения.