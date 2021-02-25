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Полис СК «Альфаcтрахование» по страхованию ипотеки теперь можно продлить онлайн

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Держатели полисов ипотечного страхования от «Альфаcтрахование» получили возможность продлевать договоры онлайн.

Продлить полис можно на сайте «Альфаcтрахование» в разделе «Страхование ипотеки», выбрав услугу «Продлить онлайн». Для этого необходимо ввести номер полиса, фамилию и текущий остаток задолженности перед банком. После этого клиенту остается только оплатить новый полис и получить его на электронную почту сразу после оплаты.

Сегодня сервис доступен ипотечным клиентам Сбербанка, в перспективе перечень банков будет расширен, а продлить полис по страхованию ипотеки можно будет не только на сайте «Альфаcтрахование», но и через личный кабинет.

«Благодаря новой разработке наши клиенты могут продлевать страхование ипотеки в Сбербанке из любой точки мира и в любое время, что очень удобно. Больше не нужно связываться с личным менеджером, подстраивать под это свое расписание – все можно легко оформить самостоятельно. В дальнейшем мы планируем разработать такую систему и для других банков, в качестве старта был выбран Сбербанк как один из самых крупных по размеру ипотечного портфеля банков страны», – сказала Анна Кудрявцева, руководитель проекта департамента электронной коммерции «Альфаcтрахование».

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