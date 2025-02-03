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Золотое яблоко

Золотое яблоко

«Золотое яблоко» —   ретейлер в сфере красоты и самый крупный онлайн-ретейлер в категории. Офлайн-магазины сети открыты в 20 городах России, трех городах Казахстана, а также в Беларуси и Катаре. Интернет-магазин доставляет практически по всей территории четырех стран. В «Золотом Яблоке» представлено более 4500 брендов в таких категориях как красота, аксессуары, товары для дома, техника и многое другое.


03.02.2025 «Золотое Яблоко» расширяет ИТ-штат на 25% 2
28.11.2024 Ритейлер «Золотое Яблоко» внедрил нейросеть YandexART для создания персонализированных подарочных карт 3
13.08.2024 Платформа Nativity для рекламы в Telegram-каналах включена в реестр отечественного ПО 1
20.06.2024 Новая социальная сеть от hh.ru «Сетка» открывает доступ всем пользователям 1
21.03.2024 Российские ecom-компании могут начать сотрудничество с «РЖД Бонус» благодаря «Адмитад» 1
25.10.2023 Как успеть за всеобщей цифровизацией: 8 советов для вашего бизнеса и главный первый шаг 1
25.08.2023 «Тинькофф» запустил платформу с верифицированными отзывами клиентов 1
05.07.2023 В «Яндекс доставке» появилась услуга примерки 1
03.05.2023 В России официально представлены новые пылесосы Dreame с интеграцией Яндекс Алисы 1
09.02.2023 Odyssey Consulting Group выводит на рынок усовершенствованную PIM-систему 1
22.12.2022 Пользователи сервиса «Долями» теперь смогут оплачивать покупки частями прямо на кассе магазина 1
10.11.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022 2
30.09.2021 Сервис онлайн-стриминга с функцией покупок Streamerce привлек раунд от Startup Lab 1
25.05.2021 Столичные абоненты Tele2 по ночам выбирают электронику в интернет-магазинах 1
21.12.2020 Стартап по оптимизации бизнес-процессов ABM Cloud привлек $640 тысяч от QPDigital 1
25.03.2020 «Золотое яблоко» вышло на маркетплейс «Беру» 2
10.02.2017 «ЦФТ-Лояльность» отчитался за 2016 год: объем обработанных транзакций по всем программам лояльности превысил 1 млрд в месяц 1
02.06.2011 «М.П.К.-Международная парфюмерная компания» управляет поставками и запасами с помощью «1С:Комплексной автоматизации 8» 1

Публикаций - 18, упоминаний - 23

Золотое яблоко и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7372 4
8237 3
Telegram Group 2005 3
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2899 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 832 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 809 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
Ростелеком 9715 1
Цифра ГК 2433 1
PimCore 9 1
Microsoft Corporation 24642 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 925 1
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12647 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3922 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 504 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 1
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 43 1
ММК Информсервис 51 1
Ramax - Рамакс 115 1
Газинформсервис - ГИС 275 1
Т1 Иннотех 178 1
Xiaomi 1739 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
NanduQ - Qiwi - Риалвеб - Epic Growth 3 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8754 1
Nativity - Ситилит 1 1
Mindbox - Майндбокс 19 1
Promt - Промт 293 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2357 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1342 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 3
Спортмастер - Sportmaster 177 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7338 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 656 2
ВкусВилл - Избёнка 157 2
X5 Group - Перекрёсток 547 2
Лента - Сеть розничной торговли 2088 2
РЖД - Российские железные дороги 1905 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 438 2
QPDigital 1 1
Связной ГК 1371 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 70 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 10 1
Rendez-Vous - Рандеву 13 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 1
Сбер - Еаптека 33 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
Startup Lab - Российский венчурный фонд 5 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 358 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 29 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
Библио-глобус 9 1
Rivoli - DouglasRivoli - ДугласРиволи 3 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 247 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 824 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 68 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1968 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11668 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 668 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1378 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 828 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3053 1
PEX Network - Process Excellence Network 12 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5054 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12047 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30785 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13495 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4415 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6576 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15752 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10526 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21185 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2372 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7107 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11154 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5308 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1495 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 528 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8474 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11641 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2250 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1616 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1854 2
Аксессуары 3886 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2886 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2001 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1096 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4687 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6681 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6791 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5366 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4132 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5277 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11975 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6679 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7596 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24179 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1956 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4710 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1534 1
Яндекс.Маркет 940 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 2
Apple iOS 7818 2
Apple - App Store 2892 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
ЦФТ Лояльность 2 1
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 50 1
Google Android 14016 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 142 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 68 1
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
ВТБ Бизнес 48 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 227 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
НКТ - Р7-Офис 381 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 585 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2277 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3226 1
Купибилет - Kupibilet 23 1
Тинькофф отзывы 1 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1575 1
Google Play - Google Store - Android Market 3294 1
Google YouTube - Видеохостинг 2753 1
VK RuStore - Рустор 332 1
РЖД Бонус 6 1
Admitad Projects - Адмитад Проджектс 18 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 470 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 37 1
Кочубеева Дарья 1 1
Медведев Алексей 27 1
Попков Виталий 1 1
Урядова Екатерина 1 1
Вальвачев Денис 2 1
Бабкин Николай 24 1
Натрусов Артем 284 1
Сотин Денис 205 1
Шадаев Максут 1012 1
Харитонов Дмитрий 51 1
Королёв Дмитрий 18 1
Богданов Андрей 41 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Свинцов Андрей 45 1
Жигалов Олег 19 1
Сергеев Сергей 138 1
Иманов Шамиль 1 1
Шумская Екатерина 1 1
Пустарнаков Роман 45 1
Меденцев Константин 98 1
Шойтов Александр 78 1
Абакумов Евгений 206 1
Радюкин Дмитрий 1 1
Рубцова Наталья 1 1
Щепалин Олег 22 1
Тятюшев Максим 98 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Хуснутдинов Ильяс 16 1
Скачков Дмитрий 18 1
Серегин Дмитрий 2 1
Ивницкий Дмитрий 16 1
Воронов Данила 1 1
Чаркин Евгений 296 1
Кубарев Алексей 53 1
Александров Александр 70 1
Сукманская Татьяна 2 1
Скрябин Родион 1 1
Ранн Юлия 1 1
Кузьменко Кира 2 1
Феоктистов Вадим 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14127 3
Казахстан - Республика 5539 2
Беларусь - Белоруссия 5676 2
Индонезия - Республика 959 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 2
Европа 21780 2
Азия - Азиатский регион 5541 2
Африка - Африканский регион 3481 2
Ближний Восток 2946 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1022 1
Венгрия 813 1
Украина 7617 1
Грузия 1242 1
Болгария - Республика 774 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 117 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17066 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13326 1
Италия - Итальянская Республика 4355 1
Америка Латинская 1815 1
Малайзия 865 1
Румыния 729 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 259 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 158 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1117 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14203 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 4
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 902 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16330 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6984 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3045 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5089 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1313 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1547 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1879 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4812 2
Металлы - Золото - Gold 1137 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6083 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8450 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2307 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 708 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 106 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4884 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 223 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3659 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9826 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4369 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1654 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 598 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5534 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6196 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1982 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2410 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1633 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1622 1
Логистика - Прямая поставка - Дропшип - Dropshipping 10 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 237 1
Fashion industry - Индустрия моды 239 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5781 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3130 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5772 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 1
Gartner - Гартнер 3558 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 42 1
CNews AWARDS - награда 521 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338242, в очереди разбора - 771426.
Создано именных указателей - 167448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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