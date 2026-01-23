Разделы

Системы безопасности Omoda и Jaecoo прошли сертификацию на национальном и международном уровнях

Системы безопасности данных, установленные в автомобилях Omoda и Jaecoo, прошли сертификацию по высшему стандарту защиты информации в Китае. Они получили 4 уровень по системе DSMM — Data Security Maturity Model («Модель зрелости безопасности данных»).

Стандарт DSMM оценивает безопасность и конфиденциальность информации на всех этапах: сбор, передача, хранение и уничтожение. Достижение 4 уровня подтверждает, что архитектура защиты данных в автомобилях Omoda и Jaecoo обеспечивает максимальную анонимность пользователей.

Помимо национального стандарта, модели также получили международный сертификат ISO/IEC 27701:2019 (Система управления конфиденциальной информацией). Это доказывает, что технологии соответствует высоким требованиям мирового уровня.

Система безопасности в автомобилях Omoda и Jaecoo брендов способна не просто пассивно шифровать и надежно хранить информацию, но и прогнозировать угрозы и предотвращать риски. Такой проактивный подход к управлению кибербезопасностью, эффективность которого подтверждает международная сертификация, обеспечивает доверие клиентов к брендам Omoda и Jaecoo.

