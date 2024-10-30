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Уникальные возможности бионических роботов от OMODA и JAECOO

Состоялся дебют бионических роботов Mornine и Argos, которые были разработаны совместно с компанией AIMOGA. Благодаря использованию инновационных технологий, они предлагают абсолютно уникальный опыт взаимодействия для всех поклонников брендов OMODA и JAECOO, демонстрируя возможности, которые станут доступны уже в самом ближайшем будущем. Об этом CNews сообщили представители OMODA.

Бионический антропоморфный робот Mornine объединяет в себе технологию мультимодального мышления, автономную координацию движений во время ходьбы, а также высокоточные датчики, позволяющие эффективно манипулировать окружающими предметами в режиме реального времени. Андроид с легкостью определяет местоположение препятствий, реагирует на перемещение людей или изменение освещенности помещения — интеллектуальные алгоритмы Mornine анализируют любые входящие данные, преобразуя их в соответствующие ситуации автономные решения.

Речевые функции позволяют Mornine поддерживать общение с пользователями, что может быть полезным не только при работе в сфере услуг, но и в различных социальных учреждениях. Робот также может выступить в качестве умного ассистента, развлечь или посодействовать в уборке дома. При помощи простых команд Mornine готов к выполнению самых разнообразных задач, перечень которых будет постепенно расширяться.

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Роботизированная собака второго поколения Argos — еще одно передовое изобретение OMODA и JAECOO в области бионики, направленное на эмоциональное взаимодействие с людьми. Оснащенный мощным вычислительным процессором, Argos способен определять источники звука и точно реагировать на команды пользователя. Функциональные возможности данного робота делают его не просто игрушкой, а полноценным компаньоном, который развивается по мере взаимодействия.

Программное обеспечение Argos предполагает гибкую настройку, изменение возможностей робота в зависимости от задач, будь то интерактивные игры с детьми, помощь пожилым людям или оказание эмоциональной поддержки тем, кто в ней нуждается. Концепция открытой программной архитектуры значительно повышает его практичность и гарантирует, что каждый пользователь получит свой собственный, уникальный и ни на что не похожий опыт общения.

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