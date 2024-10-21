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МТС: Казань вошла в тройку лидеров по количеству пользователей отечественной видеоплатформы NUUM

Столица Татарстана заняла третье место по количеству пользователей на платформе NUUM, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Только за сентябрь число уникальных пользователей из Казани выросло на 86%, достигнув 52 тыс. Ранее третье место принадлежало Санкт-Петербургу. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольшей популярностью на NUUM среди казанцев пользуются такие категории контента, как: «Игры» – 16%, «Аниме и косплей» – 13% и «Другие игры» – 12%.

«Казань выделяется активностью и творческим подходом как среди авторов, так и среди зрителей. Мы с удовольствием наблюдаем, как местные блогеры развивают свои способности и добиваются успехов на нашей платформе. В будущем мы продолжим оказывать поддержку локальным сообществам и предлагать новые возможности для всех наших пользователей», — отметила генеральный директор NUUM Наталья Братчикова.

NUUM — пользовательская видеоплатформа для просмотра и создания контента любых форматов: горизонтального и вертикального видео, а также стриминга.

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