В бета-тесте видеоплатформы Nuum приняли участие 2,6 млн пользователей

МТС подвела итоги работы видеоплатформы Nuum, cредняя месячная аудитория бета-теста достигла 2,6 млн пользователей.

Средняя месячная аудитория видеоплатформы достигла 2,6 млн пользователей, а ежедневная аудитория около 100 тыс. человек. Более 11 тыс. авторов контента загрузили 95 тыс. видео различных форматов: прямые эфиры, вертикальные ролики и горизонтальные видео.

Наиболее популярными категориями стали: развлечения и юмор — 27,7%; кино и сериалы — 21%, животные — 10,3%, а также игры — 4,7%.

«Цифры, которые мы сейчас видим на Nuum, превышают наши ожидания, запланированные до старта. Особо отмечу, что 90% контента на платформе создается обычными пользователями, а оставшиеся 10% «профессиональными» блогерами. В ходе бета-теста мы получили и обработали несколько тысяч отзывов от наших пользователей, по итогам которых постоянно дорабатываем платформу. Благодаря нашим бета-тестерам мы выявили более 100 багов, половину из которых мы уже исправили, а вторую половину планируем скорректировать к марту 2024 г. Уже на следующей неделе мы планируем выпустить первую версию монетизационной программы, которая позволит авторам быстро и удобно получать деньги за просмотры контента», — сказала руководитель блока по развитию соцмедиа платформы Наталья Братчикова.