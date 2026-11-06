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Владелец бывшего банка «Тинькофф» покупает «Циан»

«Т-Технологии» объявили оферту на выкуп до 100% акций «Циана» по цене 993,05 руб. за одну акцию. Общие затраты на реализацию оферты могут составить до 77,13 млрд руб. Для осуществления сделки «Т-Технологии» должны выкупить минимум 50% акций «Циана».

«Т-Технологии» покупает «Циан»

МКПАО «Т-Технологии» объявило добровольную оферту на выкуп 100% онлайн-маркетплейса в сфере недвижимости «Циан». Цена оферты установлена в размере 993,05 руб. за одну акцию, что предполагает премию в размере 29,3% к рыночной цене акций «Циана» на Московской бирже по состоянию на 5 ноября 2026 г. Исходя из общего количества акций «Циана» в 77,67 млн штук, общие затраты на реализацию оферту могут составить до 77,13 млрд руб. В «Циане» к моменту публикации не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Документы об оферте направлены в Центробанк. Добровольное предложение предполагает покупку как минимум 50% размещенных обыкновенных акций «Циан».

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«Т-Технологии» объявили о плане купить «Циан»

Добровольное предложение, после его рассмотрения Центробанком, будет направлено в МКПАО «Циан». После его рассмотрения советом директоров «Циана» и принятия в отношении него рекомендаций добровольное предложение будет направлено в адрес акционеров «Циана». Сделку планируют закрыть в I квартале 2027 г.

Для чего «Т-Технологии» хочет купить «Циан»

«Решение квартирных вопросов до сих пор часто портит людям впечатление от сделок, которые по своей природе должны приносить радость, - покупки, аренды или продажи недвижимости, - заявил президент «Т-Технологий» Станислав Близнюк: - Мы верим, что в партнерстве с «Циан» сможем развивать крутую цифровую платформу для операций с недвижимости для частных лиц и профессионалов рынка. Соединение экспертиз важной для всех участников рынка специализированной площадки по поиску и покупке недвижимости с опытом экосистемы «Т-Банка» по работе с финансовыми потребностями частных и корпоративных клиентов – классический пример необычайного математического результата 1+1=3, который мы традиционно исповедуем в наших сделках».

В сегменте недвижимости «Т-Технологии» планируют развивать платформу в интересах арендаторов, арендодателей, продавцов и покупателей недвижимости, банков-партнеров, а также застройщиков и риэлторов. В случае закрытия сделки «Циан» продолжит самостоятельную работу в рамках общей стратегии развития группы «Т-Технологии» в сегменте недвижимости, компания сохранит свой бренд и будет развивать бизнес как открытую для партнерств платформу под управлением текущей команды, добавили в «Т-Технологии».

Кому принадлежит «Циан»

Исторически головной структурой «Циана» был кипрский Cian. В 2021 г. компания провела IPO (первичное размещение акций) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и на Московской фондовой бирже. В 2022 г. торги акциями компании на NYSE были прекращены.

До того момента крупнейшими акционерами компании были фонд «Эльбрус Капитал», американский банк Goldman Sachs и основатель проекта Дмитрий Демин. Затем Goldman Sachs вышел из проекта.

В 2025 г. была проведена редомиляция компании и образования МКПАО «Циан». В нем, по состоянию на начало 2025 г., основными акционерами являются основатель «Эльбрус Капитал» Дмитрий Крюков (36,88%), Дмитрий Демин (7,95%) и бывший гендиректор «Циана» Максим Мельников (6,2%).

Чем владеет «Т-Технологии»

«Т-Технологии» - бывшая TCG Group, создавшая банк «Тинькофф». В 2022 г. группы «Интеррос» Владимира Потанина стала крупнейшим акционером TCG Group, переименовав ее в «Т-технологии», а банк – в «Т-банк.»

Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews
Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews

В 2025 г. «Интеррос» и «Технологии» создали совместное предприятие для инвестирования в высокие технологии «Каталитик Пипл» с уставным капиталом 100 млрд руб. В 2026 г. «Т-Технологии» объявили о намерении консолидировать 100% акций виртуального банка для предпримателей «Точка», который подконтролен «Каталитик Пипл» и «Интерросу».

Также в 2025 г. «Каталитик Пиплл» стал владельцем 10% в МКПАО «Яндекс». Также «Каталитик Пипл» выкупила 25% в облачном провайдере Selectel за 16 млрд руб. В начале 2026 г. «Т-Технологии» приобрели у «Яндекса» площадку «Авто.ру» за 35 млрд руб.

Игорь Королев

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