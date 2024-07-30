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MTS AI создала ИИ-модератора для видеоплатформы NUUM

ПАО «МТС» сообщает о внедрении ИИ-решения MTS AI, которое автоматически обнаруживает широкий спектр нежелательного контента для набирающей популярность пользовательской видеоплатформы NUUM. Об этом CNews сообщили представители MTS AI.

Ранее эта проверка выполнялась сотрудниками полностью вручную, однако с ростом объема контента задача становится все более трудоемкой, поэтому NUUM решили подключить к работе нейросети MTS AI.

На сегодняшний день ИИ-помощник работает как полноценный модератор и выполняет задачи по первичной проверке коротких видео на платформе. При этом нейросеть справляется с модерацией в три раза быстрее сотрудников: ИИ-помощник проверяет до 6000 видео в день, тогда другие как работники только 2000. По итогам, руководители отдела получают файл с тайм-кодом, категорией нарушения и ссылкой на конкретный кадр.

Система, созданная MTS AI, распознает запрещенный контент с точностью более 90%. Таким образом можно отсеять большую часть видео, на котором нет запрещенных объектов, и обратить внимание сотрудников на кадры с подозрительным содержанием. При этом искусственный интеллект только фиксирует нарушение, но не блокирует видео – финальное решение остается за модераторами платформы.

«Задача модерации остро стоит перед видеоплатформами. Для контроля уже имеющегося контента требуются десятки сотрудников, работающих круглосуточно. Именно поэтому нейросети в перспективе помогут нам, не расширяя штат, эффективно справляться с задачей проверки контента», - сказала генеральный директор NUUM Наталья Братчикова.

Добиться высокой точности детекции удалось благодаря обучению на датасете, который состоял из 700 тыс. изображений запрещенного контента.

Для ИИ-модератора используется технология параллельной обработки видео. Файлы разбиваются на кадры, которые затем группируются и распределяются между несколькими потоками для распознавания объектов. Все потоки обрабатываются параллельно для эффективного использования ресурсов. После все результаты группируются для дальнейшего использования.

«Современные нейросети способны распознавать опасный контент не только в фильмах и сериалах, но и в записях стримов. Также в перспективе они могут мониторить трансляции в режиме реального времени, а также голосовой контент. Мы работаем над тем, чтобы нашим коллегам были доступны эффективные способы модерации контента и постоянно совершенствуем алгоритмы и датасеты», – отметил руководитель проекта в MTS AI Семен Галушкин.

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