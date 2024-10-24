Санкт-Петербург — второй в стране по популярности видеоплатформы NUUM

МТС цифровая экосистема, и видеоплатформа NUUM проанализировали востребованность видеоблогинга в российских города. Санкт-Петербург стал вторым в стране по популярности NUUM. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Санкт-Петербург занял второе место по количеству пользователей видеоплатформы NUUM, уступив только Москве. С момента запуска платформы почти 1,5 млн петербуржцев заходят на стриминговый сервис, загружают и просматривают видео в нем. При этом количество пользователей в сентябре 2024 г. выросло в два раза по сравнению с августом 2024 г.

Тройку городов, где активно используют платформу, замыкает Ростов-на-Дону. Северная столица входит и в топ-3 регионов, жители которых активнее всего загружают ролики.

Чаще всего петербуржцы смотрят и загружают видео следующих категорий: «Игры» (20%), «Путешествия и природа» (6%), «Музыка» (5%), «Кино и анимация» (5%), «Еда» (5%).

«Петербург демонстрирует высокий уровень вовлеченности и креативности среди авторов и зрителей. Мы рады видеть, как блогеры развивают свои таланты и достигают успехов вместе с нашей платформой. В будущем мы планируем продолжать поддерживать локальные сообщества и создавать новые возможности для всех наших пользователей», — сказала генеральный директор NUUM Наталья Братчикова.

NUUM — новая пользовательская видеоплатформа для просмотра и создания контента любых форматов: горизонтального и вертикального видео, а также стриминга.