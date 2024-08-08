Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

МТС: рост загрузок в 2,2 раза – видеоплатформа NUUM отмечает массовый приток авторов

Количество загружаемых видео увеличилось в 2,2 раза за последние две недели в сравнении с среднемесячным значением, что свидетельствует о высоком интересе и вовлеченности пользователей платформы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За последние две недели авторы загрузили более 200 тыс. единиц контента в совершенно разных категориях видеоконтента, наиболее популярными к загрузке стали: Игры – 13%; Музыка – 9%; Юмор – 7%; Животные – 6%; Видеоблоги – 5%.

Самыми просматриваемыми категориями за две недели стали: Юмор – 15%; Животные – 14%; Музыка – 8%; Игры – 7%; Видеоблоги – 6%.

«Мы фиксируем рост пользовательской активности по всем категориям, который показывает интерес авторов и зрителей к тестированию новых видеоплатформ. Самой приоритетной задачей для нас остается работа над улучшением продуктового функционала платформы, а также предоставление удобной системы монетизации авторского контента с небольшим порогом входа для начинающих блогеров», – сказала генеральный директор NUUM Наталья Братчикова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

В России выросла длительность и мощность DDoS-атак

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

«Яндекс» запустил дешевое такси

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Google официально признана монополистом. Поисковому гиганту грозит расчленение

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Повербанки с беспроводной зарядкой емкостью 10 000 мАч: хиты продаж

Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном

Показать еще

Наука

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024