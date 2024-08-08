МТС: рост загрузок в 2,2 раза – видеоплатформа NUUM отмечает массовый приток авторов

Количество загружаемых видео увеличилось в 2,2 раза за последние две недели в сравнении с среднемесячным значением, что свидетельствует о высоком интересе и вовлеченности пользователей платформы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За последние две недели авторы загрузили более 200 тыс. единиц контента в совершенно разных категориях видеоконтента, наиболее популярными к загрузке стали: Игры – 13%; Музыка – 9%; Юмор – 7%; Животные – 6%; Видеоблоги – 5%.

Самыми просматриваемыми категориями за две недели стали: Юмор – 15%; Животные – 14%; Музыка – 8%; Игры – 7%; Видеоблоги – 6%.

«Мы фиксируем рост пользовательской активности по всем категориям, который показывает интерес авторов и зрителей к тестированию новых видеоплатформ. Самой приоритетной задачей для нас остается работа над улучшением продуктового функционала платформы, а также предоставление удобной системы монетизации авторского контента с небольшим порогом входа для начинающих блогеров», – сказала генеральный директор NUUM Наталья Братчикова.