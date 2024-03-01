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NUUM запускает монетизацию для блогеров, а также другие обновления на пользовательской видеоплатформе

В результате обновления был добавлен ряд новых функций для авторов контента и пользователей NUUM. На платформе запускаются рекламные форматы внутри видео и стримов. Авторам контента (видеомейкерам и стримерам) стала доступна возможность подать заявку в на вступление в партнерскую программу для получения дохода с рекламы по модели revenue sharing, в рамках которой блогер получает от 55% и более от дохода с рекламной выручки. In-stream реклама показывается на горизонтальных форматах контента. Об этом CNews сообщили представители UUM.

Для «вступления» нужно, чтобы у креатора было более 50 подписчиков на платформе NUUM, а также более пяти часов суммарных просмотров контента за последние 30 дней. Оформление происходит через ИП или СМЗ, что не займет большого количества времени, а вывод средств из личного кабинета осуществляется без комиссии.

Все расчетные документы приходят в личный кабинет внутри платформы без бумажного документооборота.

Ранее функционал пожертвований авторам был доступен только на web-версии NUUM. Теперь совершать донаты можно, как на Android, так и на iOS. Вывод денежных средств из личного кабинета происходит почти моментально сразу на карту без перехода на сторонние платформы, комиссия составляет 10%.

Теперь помимо «категорий» контента, пользователям доступна функция тэгирования в описании к видео. Все видео по хэштегам можно найти через поиск на платформе. На базе новой функции планируется запуск «челленджей», где пользователям будет предложено снимать видео на заданную тематику.

NUUM создает закрытое комьюнити авторов контента. Главная задача проекта — объединить талантливых авторов в сообщество единомышленников и помочь в создании контента и его продвижении на платформе. Стать частью комьюнити можно, заполнив заявку.

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Безопасность

В плеере для iOS появились возможности выбора качества и скорости воспроизведения видео. Также появилась «предзагрузка» видео, чтобы пользователи могли скроллить еще больше без задержек.

В рамках большого проекта по ускорению видео и рефакторинга, нам удалось увеличить скорость раздела вертикальных видео в два раза.

Помимо вышеописанных обновлений, на платформе произошло множество дополнительных технических обновлений, а также исправлен ряд минорных багов.

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