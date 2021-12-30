Accenture помогла «оживить» интерактивные постеры Disney

Accenture помогла StudioLAB (подразделение студии Disney) в разработке интерактивных постеров к фильмам. Решение работает на базе облачных сервисов, подключенных к OLED-дисплею.

В рамках партнерства Accenture и StudioLAB уже выпускали подобные постеры в 2017 г. к премьере фильма «Дамбо». Для них были разработаны специальные программные и аппаратные решения на базе 4D-камер и искусственного интеллекта. В итоге постеры могли «взаимодействовать» со зрителями: распознавать эмоции и подбирать контент под настроение.

Элис Тейлор (Alice Taylor), вице-президент StudioLAB, сказала: «Новые постеры повышают уровень вовлеченности: пользователи могут поместить себя на постер и сразу поделиться изображением с друзьями или семьей».

Благодаря сотрудничеству компаний технология интерактивных постеров продвинулась вперед еще на один шаг. Так, облако Microsoft Azure теперь используется для настройки и виртуального мониторинга контента, а также аналитики взаимодействия пользователей с постерами. Облако дает возможность создавать и распространять контент с использованием постеров удаленно из любой точки мира.

С момента запуска новой облачной платформы в июне 2021 г. фанаты более 1 тыс. раз делились впечатлениями в социальных сетях с помощью интерактивных постеров.

«Используя эту продвинутую технологию, Disney может рассказывать уникальные истории новым увлекательным способом», – сказал Джон Петерс (John Peters), руководитель сектора медиа и развлечений Accenture в западной части США.

Впервые новая модель интерактивного постера была представлена в театре «Эль-Капитан» в Голливуде на премьере фильма «Черная вдова» от Marvel Studios в начале 2021 г. Она также использовалась в Диснейленде во время премьеры «Круиза по джунглям» и на премьере «Аллеи кошмаров» Searchlight Pictures в декабре 2021 г.

По словам Арсения Кондратьева, руководителя Liquid Studio Accenture в России, применение интерактивной рекламы в России безусловно востребовано, но больше для создания локального маркетингового эффекта, который можно масштабировать через СМИ.

«Например, разместить рекламный экран на выставке, а затем рассказать о нем в социальных сетях. Дело в стоимости распространения технологии – установка и обслуживание большого количества экранов (а речь идет о тысячах единиц) будет слишком затратной. С другой стороны, это создает пространство для создания подобных B2B-сервисов, которые могут использоваться множеством компаний», – отметил Арсений Кондратьев.