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Ассоциация музыкальной индустрии: правообладатели теряют 8,5 млрд рублей в год из-за нейросетей

В Ассоциации музыкальной индустрии (АМИ) оценили ущерб, который наносит авторам и правообладателям широкое распространение генеративной музыки с учетом динамики роста музыкальной индустрии. Сегодня основные каналы распространения музыкального контента — стриминговые сервисы, публичное исполнение, где основная доля приходится на фоновую музыку, а также эфирное и кабельное вещание. Согласно подсчетам АМИ, авторы и правообладатели теряют 8,5 млрд руб. в год, даже несмотря на то что сам российский стриминг растет на 40% в год, то есть в два раза быстрее общемирового. Как полагают в АМИ, к 2030 г. потери правообладателей будут составлять уже 11 млрд руб. в год. В Ассоциации полагают, что урегулировать отношения между авторами охраняемого контента и ИИ-индустрией мог бы законодатель. Об этом CNews сообщили представители Ассоциации музыкальной индустрии.

В АМИ уверены, что выпадающие доходы правообладателей связаны с правовыми коллизиями, которые пока что не устранены не только в России, но и во всем мире. Речь идет о настройке нейросетей, в ходе которой используются самые разные объекты и в том числе охраняемый контент.

Как отметил генеральный директор АМИ Валерий Дробыш, пока что ИИ-индустрия фактически игнорирует интересы авторов: «На сегодняшний день все крупные нейросети так или иначе настраивают, “скармливая” им объекты авторского права без согласия правообладателей, что является прямым нарушением их прав. Судебные разбирательства между правообладателями и владельцами ИИ идут по всему миру не первый год, и количество резонансных дел растет в геометрической прогрессии. Это совершенно не удивительно, ведь авторы и правообладатели на собственном кошельке ощущают наносимый им урон от незаконного использования, переработки, частичного копирования ИИ их интеллектуальной собственности без соответствующих выплат им вознаграждения».

Другая сторона проблемы, по словам Валерия Дробыша, заключается в том, что из года в год наблюдается увеличение доли генеративных произведений, которые используются в коммерческих целях различными пользователями. В частности, речь идет об основных каналах распространения музыкального контента — стриминговых сервисах, публичном исполнении, где основная доля приходится на фоновую музыку, а также эфирное и кабельное вещание. Вследствие этого авторский контент становится менее востребованным и доходы правообладателей сокращаются.

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По словам Валерия Дробыша, сегодняшние убытки правообладателей уже являются крайне весомыми и, по всем прогнозам, будут только расти: «Снижение доходов авторов и правообладателей, даже с учетом консервативного мирового прогноза дальнейшего роста музыкальных стримингов, составит в среднем порядка 8,5 млрд руб. в год. Аналогичным образом пострадает и их доход от фоновой музыки, объем которой составляет около 80% от всех доходов за публичное исполнение — потери составят в среднем около 2,5 млрд руб. в год. Итоговый ущерб, который понесут авторы и правообладатели от генеративного музыкального контента, можно оценить на горизонте до 2030 года в размере 11 млрд руб. в год».

В АМИ полагают, что переломить ситуацию смогли бы новые подходы в законодательном регулировании отрасли. «Ассоциации музыкальной индустрии совместно с ведущими экспертами национальной сферы интеллектуальной собственности готовит предложения для обеспечения защиты прав и соблюдения интересов авторов и правообладателей во взаимоотношениях с создателями систем искусственного интеллекта, которые, как мы надеемся, уже в ближайшем будущем лягут в основу соответствующих законодательных изменений», —сказал Валерий Дробыш.

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