Разделы

Цифровизация
|

Isource запускает новое решение для управления транспортом и спецтехникой Vector

Vector пополнил экосистему цифровых логистических решений Logotech Isource. Продукт повысит эффективность использования собственного и наемного транспорта и спецтехники– решение позволяет осуществлять планирование перевозок, мониторинг местоположения, диспетчеризацию, а также контролировать скоростной режим и стиль вождения водителя.

Vector объединяет в едином цифровом контуре всех участников процесса – клиентов, поставщиков услуг, диспетчеров, водителей и собственников транспортных средств. В системе происходит формирование и согласование заявок, мониторинг местоположения транспорта и формирование отчетности.

Возможности Vector Isource

Планирование услуг на долгосрочные и краткосрочные периоды: подтверждение потребности выхода транспорта от клиентов и возможность выполнения от исполнителей.

Управление: заказ услуг, пересмотр и утверждение заявок, раздача готовых планов подрядчикам, онлайн контроль статуса оказания услуг.

Мониторинг: считывание географических координат, скорости, направления движения транспорта, фактического пробега, удаленный контроль зажигания и работы навесного и дополнительного оборудования.

Диспетчеризация: работа с маршрутными задачами, создание и контроль геозон, оперативное оповещение в случае выхода автомобиля из заданной зоны, нарушения маршрутного задания.

Безопасность: контроль скорости и стиля вождения, автоматическая фиксация и классификация нарушений и отклонений, привязка нарушений к водителям. Вся информация хранится пять лет и в любой момент доступна для пользователя.

Вадим Изотов, ВТБ: В ближайшие пять лет рухнут все барьеры и сомнения, и биометрия будет везде
ИТ в банках

Тиражируемость: система легко интегрируется в подразделения и производственные системы.

«Один из трендов в промышленной логистике – это развитие платформенных решений, также наблюдается рост интереса к сервисам по отслеживанию и диспетчеризации транспорта для компаний, в том числе, с собственным парком. Система мониторинга автопарка Vector позволяет снизить на 25% расходы на ГСМ и сервисное обслуживание, сократить до 40% время простоя и нецелевого использования транспорта, что, в конечном счете, позволяет более эффективно управлять автопарком, снизить издержки производства и повысить безопасность работ за счет онлайн координации всех участников процесса», - сказал Алексей Маньковский, директор по развитию цифровых логистических продуктов Logotech Isource.

Vector совместим практически с любым оборудованием - спутниковым, работающим по GPS, протоколам USIP и EGTS, с персональными трекерами, электронными пломбами.

Цифровое решение подходит для использования в разных отраслях промышленности – сельском хозяйстве, логистике строительстве, ТЭК, ЖКХ, а также почтовым и курьерским службам, сервисам каршеринга, логистическим центрам маркетплейсов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный застройщик внедрил виртуального помощника для экономии ресурсов

IVA Technologies выводит на рынок новую платформу для бизнес-коммуникаций IVA One

Вилионор Орехов, ОСК: Как устроена информационная безопасность крупнейшего судостроительного предприятия страны

«МТС Линк» объявил о приобретении разработчика Vinteo

Андрей Глащенко, Haulmont: Популярная среда разработки может быть заблокирована, но выход есть

Россия и Белоруссия отменят плату за роуминг 1 марта 2025 года

Конференции

CNews Awards 2024

CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра

byteoilgas_conf
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества

Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году

Показать еще

Наука

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: