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Система мониторинга Vector Isource теперь поддерживает водный транспорт

Цифровая система мониторинга и управления транспортом Vector Isource расширила функциональность: теперь пользователи могут отслеживать и управлять не только наземным, но и водным транспортом. Обновление позволяет в едином цифровом контуре планировать маршруты, управлять движением судов, отслеживать их местоположение и формировать отчетность по всем этапам перевозки. Об этом CNews сообщили представители Isource.

Поддержка водного транспорта стала логичным развитием системы, которая уже используется в промышленной, логистической и энергетической отраслях. Vector Isource интегрирует в единую среду всех участников процесса: клиентов, поставщиков, диспетчеров и владельцев техники. Пользователи могут управлять заявками, отслеживать движение судов в реальном времени и автоматически получать аналитику по выполнению задач.

Дмитрий Колтун, руководитель проекта Vector Isource: «Расширение функциональности Vector Isource — это ответ на запрос отрасли на сквозную диспетчеризацию в рамках сложных логистических схем. Включение водного транспорта позволяет компаниям повышать управляемость на участках с географическими ограничениями, сокращать простой судов и выстраивать более точное планирование операций. В долгосрочной перспективе такие решения могут напрямую повилять на формирование основы для развития сквозной аналитики в транспортных цепочках».

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Vector Isource совместим с большинством типов оборудования — GPS/ГЛОНАСС-трекерами, электронными пломбами, персональными устройствами, и легко встраивается в корпоративные ИТ-системы. Решение масштабируется под задачи компаний с распределённой инфраструктурой: от маршрутов между складами до цепочек доставки в удалённых регионах.

Система входит в Реестр российского программного обеспечения (№26059) и применяется в нефтегазовой отрасли, энергетике, добывающей промышленности, строительстве, ЖКХ, а также в логистических сервисах, включая маркетплейсы и доставку.

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