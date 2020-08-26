«Серчинформ» реализовал первый проект в ЮАР в партнерстве с «Росинфокоминвестом»

«Росинфокоминвест» (действует в Африке и других иностранных регионах под брендом Tech Global) в ходе встречи с Министерством информатизации и связи ЮАР и компаниями региона инициировал переговоры с консалтинговой компанией Ntiyiso Consulting. Потенциальному заказчику были представлены продукты «Серчинформа» – решения по защите от утечек информации, программа контроля времени, системы контроля баз данных и файлового аудита.

Представители Ntiyiso высоко оценили возможности продуктов «Серчинформа» и закупили лицензии программы для контроля рабочего времени TimeInformer для собственных нужд. Ntiyiso Consulting также намерены представлять интересы российского вендора в Южной Африке, продавать программы линейки «Серчинформа» в своем регионе.

«Мы работаем с локальными партнерами в ЮАР с марта 2018 г. Благодаря сотрудничеству с «Росинфокоминвестом» получили не только нового клиента, но и надежного партнера в регионе. Мы отмечаем растущий интерес к российским продуктам в области информационной безопасности, как со стороны коммерческих организаций, так и госсектора. Это закономерно, если принять по внимание общую тенденцию к цифровизации бизнеса и госуправления во всем мире. Так что думаю, текущая сделка – это только начало взаимовыгодного сотрудничества наших компаний», – отметил Сергей Ожегов, генеральный директор «Серчинформа».

«Нам импонирует подход Ntiyiso Consulting. Компания будет предлагать решения на основе разработок «Серчинформа» на своем рынке, но прежде решила опробовать весь функционал самостоятельно и узнать, как программа решает проблемы бизнеса в полевых условиях. Ntiyiso, как и любой бизнес в этом году, была вынуждена перестраивать работу с сотрудниками в режиме удаленки и решать, как сохранить продуктивность коллектива. Специалисты заказчика уже прошли обучение, установили коммерческие лицензии и приступили к использованию TimeInformer в рабочих условиях», – отметил Георгий Микаберидзе, генеральный директор «Росинфокоминвеста» (Tech Global).