Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«Серчинформ» реализовал первый проект в ЮАР в партнерстве с «Росинфокоминвестом»

Безопасность Новости поставщиков ИТ в госсекторе

«Росинфокоминвест» (действует в Африке и других иностранных регионах под брендом Tech Global) в ходе встречи с Министерством информатизации и связи ЮАР и компаниями региона инициировал переговоры с консалтинговой компанией Ntiyiso Consulting. Потенциальному заказчику были представлены продукты «Серчинформа» – решения по защите от утечек информации, программа контроля времени, системы контроля баз данных и файлового аудита.

Представители Ntiyiso высоко оценили возможности продуктов «Серчинформа» и закупили лицензии программы для контроля рабочего времени TimeInformer для собственных нужд. Ntiyiso Consulting также намерены представлять интересы российского вендора в Южной Африке, продавать программы линейки «Серчинформа» в своем регионе.

«Мы работаем с локальными партнерами в ЮАР с марта 2018 г. Благодаря сотрудничеству с «Росинфокоминвестом» получили не только нового клиента, но и надежного партнера в регионе. Мы отмечаем растущий интерес к российским продуктам в области информационной безопасности, как со стороны коммерческих организаций, так и госсектора. Это закономерно, если принять по внимание общую тенденцию к цифровизации бизнеса и госуправления во всем мире. Так что думаю, текущая сделка – это только начало взаимовыгодного сотрудничества наших компаний», – отметил Сергей Ожегов, генеральный директор «Серчинформа».

«Нам импонирует подход Ntiyiso Consulting. Компания будет предлагать решения на основе разработок «Серчинформа» на своем рынке, но прежде решила опробовать весь функционал самостоятельно и узнать, как программа решает проблемы бизнеса в полевых условиях. Ntiyiso, как и любой бизнес в этом году, была вынуждена перестраивать работу с сотрудниками в режиме удаленки и решать, как сохранить продуктивность коллектива. Специалисты заказчика уже прошли обучение, установили коммерческие лицензии и приступили к использованию TimeInformer в рабочих условиях», – отметил Георгий Микаберидзе, генеральный директор «Росинфокоминвеста» (Tech Global).

Другие материалы рубрики

Российские власти признали Apple монополистом и запретили обижать «Касперского»

Acronis купил американскую ИБ-компанию с российскими корнями

Microsoft выпустила антивирус для Linux

Известная ИБ-компания тайком создавала инструменты для киберпреступников

«Информзащита» меняет хозяев. Владельцем становится Филипп Генс

Anonymous разгромили сайты полиции США

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM

Новые функции Android 11: какие смартфоны получат апгрейд

Карантин не помеха: новый магазин Xiaomi в Москве

Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

ИИ захватывает временные данные вместо света: новая веха 3D-изображений

Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды

На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?
Показать еще
Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"