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Genius представила новую клавиатуру и проводные комплекты на российском рынке

Genius представила сразу три новинки в России: классическую клавиатуру КВ-177, комплект Slimstar C126 и проводной набор КМ-170. Устройства были разработаны для пользователей, которые ищут выгодные предложения на рынке при покупке периферийных аксессуаров.

Клавиатура КВ-177 создана для любителей минималистичного дизайна, который запросто впишется в любой интерьер и благодаря отсутствию лишних деталей поможет сосредоточиться на работе или игровом процессе. Низкопрофильные удобные клавиши обеспечат тихий и быстрый набор текста – так, пользователи смогут оперативно отвечать на письма, не мешая окружающим сотрудникам заниматься своими делами.

КВ-177 подходит для выполнения офисных задач. Она с легкостью подключается к компьютеру с помощью кабеля USB и имеет 12 клавиш для быстрых команд. При этом клавиатура устойчива к проливу жидкости – дренажные отверстия защищают устройство от попаданий и обеспечивают бесперебойную работу. Также для удобства пользователей аксессуар обладает подставкой Kickstand, которая позволяет отрегулировать наклон.

Для тех пользователей, которым нужен полный набор периферии, идеально подойдет готовый комплект Slimstar C126, состоящий из проводной клавиатуры и мыши. Двенадцать встроенных мультимедийных клавиш и четыре кнопки быстрых команд упрощают навигацию и доступ к электронной почте, браузеру и другим часто используемым функциям и приложениям.

Мультимедийный комплект KM-170 сочетает в себе прочную клавиатуру и приятную на ощупь мышь с оптическим сенсором. Низкопрофильные клавиши обеспечивают качественное нажатие, отсутствие шума и быстрый набор текста. А влагозащитный дизайн позволяет не беспокоиться о случайном пролитии жидкости. Набор подходит для выполнения базовых офисных задач и обладает подставкой, обеспечивающей высокий уровень комфорта.

Устройства уже доступны на российском рынке. Рекомендованная розничная цена клавиатуры КВ-170 составляет 990 руб. Стоимость на мультимедийные наборы начинается от 1,59 тыс. руб. за Slimstar C126 и 1,49 тыс. рублей за KM-170.

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