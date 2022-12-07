Новые механические свитчи и Pudding-кейкапы: Bloody выпускает игровую клавиатуру S510NP

Модельный ряд игровых клавиатур Bloody пополнился новой «механикой» S510NP. Этот девайс получил механические переключатели BLMS Red Switch – линейные, с плавным ходом и не слишком громкие. Свитчи специально настроены так, чтобы обеспечить пользователю оптимальную скорость и впечатляющий опыт во время игры, а их ресурс рассчитан на 50 млн нажатий. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Ход нажатия клавиши составляет 4 мм, время отклика – 1 мс, а частота опроса клавиатуры – 1000 Гц. Это позволяет контроллеру мгновенно реагировать на ввод команд, благодаря чему геймер достигнет максимальной эффективности в игре. Модель также поддерживает 100% N-клавишное нажатие: каждая из клавишных команд будет зарегистрирована независимо от того, сколько клавиш одновременно нажато и удерживается.

Кейкапы Bloody S510NP выполнены по методу двойного литья: это повышает их прочность и обеспечивает устойчивость нанесенных символов к истиранию. Здесь задействованы так называемые Pudding кейкапы: колпачок разделен на две части, где верхняя – непрозрачная, а нижняя – матово-белая. Нижняя часть кейкапа просвечивается насквозь RGB подсветкой, что делает клавиатуру более яркой, прибавляет ей привлекательности. Это понравится игрокам, которые хотят видеть красивую иллюминацию в каждом из компонентов ПК.

Bloody S510NP

Новинка оснащена 4 МБ внутренней памяти: этого объема достаточно для 120 тыс. макросов. Для настройки девайса используется фирменное ПО Bloody KeyDominator, в котором можно создавать макросы, настраивать подсветку и редактировать сохраненные пользовательские профили. В дополнение к этим функциям есть предустановленные команды, которые работают в связке с клавишей Fn: ряд F1-F12 используется для управления мультимедиа и игровыми опциями, а клавиши 1-10 переключают режимы подсветки.

Кроме всего вышесказанного, Bloody S510NP наделена сдержанным дизайном, небольшими габаритами и хорошим запасом длины (1,8 м) кабеля для подключения к ПК.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.