Microsoft представила новые периферийные аксессуары для ПК. Фото

Microsoft представила линейку периферийных аксессуаров для продуктивной работы. Мышь Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse, клавиатура Microsoft Designer Compact Keyboard и компактный цифровой блок Microsoft Number Pad сочетают в себе передовые технологии, эргономичный дизайн, удобство и комфорт, а также лучшие материалы.

Новая мышь Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse предлагает пользователям эргономичную конструкцию, беспроводное подключение и материалы премиум-класса, а две программируемые кнопки и дискретная прокрутка позволяют оптимизировать рабочий процесс и комфортно работать с ней весь день.

Ключевые особенности: эргономичная конструкция способствует нейтральному положению руки и снижению ее напряжения; увеличенный срок службы батарей позволяет держать заряд до 15 месяцев (может варьироваться в зависимости от пользователя и вычислительных условий); мышь можно связать с тремя устройствами и легко переключаться между ними; мягкий и удобный упор для большого пальца обеспечивает дополнительный комфорт и обеспечивает естественное положение руки (не работает на бесцветных стеклянных или зеркальных поверхностях); плавная, точная прокрутка и комфортная навигация на различных поверхностях достигаются за счет алюминиевого колеса прокрутки, тефлонового основания и точного датчика отслеживания (не работает на бесцветных стеклянных или зеркальных поверхностях); легкая, прочная конструкция корпуса в уникальных цветах: черный, белый, голубой и персиковый.

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

Приобрести мышь можно в сетях магазинов DNS и Ozon.

Среди основных преимуществ клавиатуры модели Microsoft Designer Compact Keyboard – современный и компактный дизайн, выделенная клавиша экспрессивного ввода, открывающая быстрый доступ к эмодзи и специальным символам и возможность связать клавиатуру с тремя устройствами, легко переключаясь между ними.

Microsoft Designer Compact Keyboard

Microsoft Designer Compact Keyboard будет доступна в двух цветах: ледниковый и матовый черный. Приобрести клавиатуру можно в сетях магазинов DNS и Ozon начиная с 16 февраля 2021 г.

В постоянной работе с цифрами отличным дополнением к Microsoft Designer Compact Keyboard станет интеллектуальная и компактная вспомогательная клавиатура Microsoft Number Pad. Помимо основного цифрового блока, клавиатура оснащена клавишей быстрого вызова калькулятора, а также возможностью добавления часто используемых символов и сложных макросов для конкретных приложений.

Microsoft Number Pad

Microsoft Number Pad будет доступна для приобретения в сетях магазинов DNS и Ozon в тех же цветах, что и Microsoft Designer Compact Keyboard начиная с 26 февраля 2021 г.