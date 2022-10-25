Dark Project представляет ультра-компактную механическую клавиатуру для геймеров KD68b

Производитель игровой периферии Dark Project представляет компактную механическую клавиатуру Dark Project KD68b. Конструкторские решения позволили упаковать клавиатуру в исключительно компактный корпус, сохранив весь функционал и технологии кастомных клавиатур. Об этом CNews сообщили представители Dark Project.

KD68b исполнена в форм-факторе 65% и несет 68 клавиш. Благодаря компактности устройство экономит место на столе и легко помещается в рюкзак или сумку.

Новинка будет оснащена g3ms Sapphire – смазанными линейными переключателями без щелчка с силой активации в 50 грамм, изготовленными из POM-пластика и поликарбоната. Конструкция свичей позволила добиться равномерной подсветки всей площади кнопки, а главное – тихого и плавного нажатия. Но главное их преимущество – это специализированная смазка, которой равномерно покрываются подвижные части переключателя, что делает их ход мягким и тихим.

Dark Project KD68b

Система шумоизоляции из мягкого пенного материала окончательно устраняет паразитные звуки.

Плата клавиатуры позволяет осуществлять горячую замену переключателей (hot-swap) без разбора корпуса и пайки, что делает клавиатуру гибкой и простой в обслуживании и ремонте.

Dark Project KD68b будет представлена в двух вариациях – в сером исполнении с кейкапами из толстого и прочного PBT-пластика; в прозрачном корпусе. Данная модель будет оснащена кейкапами puddings. Они состоят из двух видов пластика – матового в верхней части и прозрачного у основания. Прозрачный пластик пропускает больше света, благодаря чему подсветка клавиатуры становится более насыщенной.

В обеих вариациях кейкапы будут исполнены методом двойного литья, так что символы никогда не сотрутся. Подсветка на 16,8 млн цветов настраивается под эстетические предпочтения пользователя.

Клавиатура Dark Project KD68b поступит в продажу в России в ноябре 2022 г. Рекомендованная розничная цена новинок: KD68b (прозрачный корпус с кейкапами puddings) – 6 990 руб; KD68b (серый корпус c непрозрачными кейкапами) – 5 990 руб.