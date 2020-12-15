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Canyon анонсировала беспроводную клавиатуру для устройств Apple

Техника

Бренд Canyon, известный на рынке аксессуаров для мобильных устройств и ПК, представил новую ультратонкую беспроводную клавиатуру CND-HBTK10-US для устройств Apple. Продукт представлен в цвете «космический серый».

Беспроводная клавиатура станет достойным дополнением для устройств компании Apple. Раскладка клавиатуры адаптирована под iOS-устройства. Пользователи могут найти все привычные функциональные кнопки "command", "option", "control". Также клавиатура обладает мультимедийными клавишами, которые можно активировать с помощью кнопки "Fn". Технология Bluetooth 5.1 позволяет поддерживать максимально надежное соединение для всех сопрягаемых устройств с учетом их расположения, а также возможных помех между ними. Рабочая дистанция составляет до 10 метров. Клавиатура не займет много места благодаря тонкому корпусу и отсутствию проводов. Ее с легкостью можно носить в рюкзаке или сумке. Автоматический режим энергосбережения позволяет продлить срок службы батареек.

Невысокие клавиши с мембраной «ножницы» обеспечивают комфортный и бесшумный ввод текста. У клавиатур такого типа равномерный и малый ход клавиш. Это позволяет создавать настоящие «ноутбучные» настольные клавиатуры, где клавиши крепко сидят на своих местах и нажимаются одинаково, не смещаясь при нажатии относительно плоскости.

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Беспроводная клавиатура Canyon CND-HBTK10-US для устройств Apple

Размеры Canyon CND-HBTK10-US составляют 439,4x135,35x23,2 мм, вес — 526 граммов. Для подключения клавиатуры используется Bluetooth 5.1. В комплект входят две батарейки типоразмера AAA.

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