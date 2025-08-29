Получите все материалы CNews по ключевому слову
Марков Андрей
УПОМИНАНИЯ
|29.08.2025
|В Алтайском крае появится ИТ-полигон PLM-решения «Аскон» для цифровизации машиностроения 1
|04.03.2005
|Андрей Марков: После внедрения SAP Business One "Салонная косметика" вдвое увеличила число клиентов 1
Марков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12091 1
|Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32839 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380765, в очереди разбора - 737655.
Создано именных указателей - 181742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.