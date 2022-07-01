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Дубненский машиностроительный завод перейдет на работу в три смены

Дубненский машиностроительный завод, выпускающий разведывательно-ударные БПЛА «Орион» перейдет на работу в три смены для ускорения выполнения текущих оборонных заказов.

Необходимость наращивания поставок БПЛА в армию в рамках недавних заявлений вице-премьера Юрия Борисова требует, конечно, не только поставок коммерческих и промышленных квадрокоптеров, но и профильных военных образцов, которые выполняют те задачи, которые машины покупаемые волонтерами решить не способны.

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