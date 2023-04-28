«Цимлянский машиностроительный завод» на 25% повысил производительность труда с помощью «1С:ERP»

Компания «1С-Рарус» реализовала проект создания единой системы управления и учета на базе «1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2». Цифровизация помогает менеджменту завода эффективно управлять производственно‑хозяйственными процессами. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

ООО «Цимлянский машиностроительный завод» производит шаровые краны для трубопроводов. Запорная арматура завода используется на объектах нефтегазовой, химической и энергетической промышленности, оборудовании для АЭС.

На момент старта проекта управление велось с помощью разрозненных форм в офисном приложении. Подразделения завода тесно связаны друг с другом в производственных и хозяйственных процессах. Отсутствие автоматизированного обмена между подразделениями приводило к дублированию данных, информационные потоки разрастались. Анализ финансово‑хозяйственной деятельности затрудняла подготовка отчетов только по закрытию предыдущего периода.

Компания «1С‑Рарус» в Ростове‑на‑Дону приступила к созданию единой системы для всех подразделений завода: производство, склад, финансово‑экономический и коммерческий отделы. В качестве базы для цифровизации деятельности завода выбрали флагманский программный продукт «1С:ERP Управление предприятием 2».

Результаты проекта

Созданы и настроены автоматизированные рабочие места с возможностью управлять необходимой информацией для производства: дефицит ТМЦ, загруженность производственных мощностей, изменения в технической документации.

Усовершенствовано информационное взаимодействие между подразделениями завода. Реализованы принципы однократного ввода и исключения дублирования информации. Распределены права доступа и права на проведение документов между участниками процессов согласно технологическим процессам предприятия.

Реализована функция планирования производства по заказам и без заказов клиентов. Разделены собственное производство и из давальческого сырья. Введен учет спецодежды, от закупки до списания.

Разработан функционал установки цен номенклатуры, и фиксации в системе условий оплаты поставщикам и сроков поставки, в том числе при сотрудничестве со сторонними переработчиками по давальческой схеме. Реализован механизм планирования закупок на длительный период исходя из потребностей производства, с отражением планового графика платежей и предполагаемых поставщиков. Разработан отчет о минимальных остатках, с возможностью рассылки ответственным лицам сообщений о товарах в «красной зоне» для срочного заказа.

Разработан механизм учета выпуска бракованной продукции, передачи брака в переработку или списание, либо оприходования на склад. Настроена возможность замены материалов и деталей, как в ресурсной спецификации, так и оперативно в процессе производства.

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Реализована ячеистая структура хранения складских запасов для удобства учета и корректного проведения инвентаризации. Настроен учет с использованием кладовых цеха для учета отгрузки весового товара.

Реализованы механизмы непрерывного учета финансово‑экономической деятельности. Увеличилась скорость получения информации для принятия управленческих решений. Создан функционал автоматического расчета сдельной зарплаты для работников производственного подразделения. Реализована загрузка и выгрузка банковских выписок из клиент‑банка, настроено использование электронной почты в информационной системе.

Надежда Скугарева, заместитель генерального директора, главный бухгалтер ООО «Цимлянский машиностроительный завод»: «Компания „1С‑Рарус“ помогла объединить раскиданную по подразделениям информацию в единое целое. В нашей новой ERP‑системе собрана информация по бухгалтерскому, оперативному и управленческому учету. Мы видим состояние предприятия ежесекундно: нужно ли пополнить складские запасы, что происходит в цехах, какой процент брака, сколько мы должны заплатить рабочим. Цифровизация помогает менеджменту завода эффективно управлять производственно‑хозяйственными процессами».

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«1С-Рарус» – совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» – холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами.

За 29 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. В группе компаний «1С-Рарус» работает более 3000 сотрудников.