ГК «Солар»: хакеры стали в 2 раза чаще использовать словарные пароли для взлома учетных записей

В III квартале 2024 г. более 70% высококритичных киберинцидентов были связаны с компрометацией учетных записей сотрудников. По данным центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар», с начала года число подобных инцидентов выросло в два раза, достигнув рекордных значений. Одна из причин — резкий рост атак типа «распыление паролей», то есть подбор логина к имеющемуся словарному паролю.

Подобная атака является разновидностью брутфорса, то есть техники взлома учетной записи, при которой перебираются все возможные варианты логинов и паролей. В данном случае речь идет о попытках злоумышленников подобрать разные логины к одному словарному паролю. Такие пароли — это несложные комбинации, которые состоят из распространенных слов и фраз (12345, Qwerty, Password_0000 и т.п.).

«Все чаще ИБ-службы организаций отслеживают попытки злоумышленников много раз ввести разные пароли к конкретной учетной записи. В случае подобного инцидента учетную запись сразу заблокируют. Но перебор логина может выглядеть как неудачные попытки входа разных пользователей, что не всегда индексируется как инцидент. Чтобы защититься от подобных атак, организациям надо отслеживать перебор логинов наравне с паролями, а также настроить политики безопасности, которые не дадут сотрудникам придумывать простые комбинации. Также словари могут включать ранее утекшие пароли, поэтому в организации должна быть практика их регулярной замены», — сказала руководитель направления развития бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» Евгения Хамракулова.

Распыление паролей — не единственная причина инцидентов, связанных с компрометацией учетных записей в III квартале. Часть из них произошла из-за инцидента типа «неправильная геолокация VPN-подключений». Причиной могут быть действия хакера, который пытается скомпрометировать учетные записи сотрудников с адресов, находящихся в подозрительных локациях (например, в других странах).

В то же время такая категория инцидентов может быть вызвана нелегитимными действиями самих сотрудников. Например, если они едут в командировку, не уведомив ИБ-отдел, или берут с собой рабочие ноутбуки на отдых. Это тревожный тренд в условиях колоссальной киберугрозы, с которой столкнулась российская инфраструктура — любая несогласованность в части кибербезопасности создает новые риски для организации. А поток подобных событий ИБ формирует дополнительную нагрузку как на мониторинг, так и на ИБ-отделы компаний, которые должны отрабатывать эти оповещения.

К тому же, как ранее сообщали эксперты Solar inRights (IdM-система ГК «Солар»), более 40% компаний сохраняют активными учетные записи уволенных сотрудников. Контроль за ними, как правило, никто не ведет, пароли от них не меняются, и именно эти учетные записи чаще всего становятся точкой входа для киберпреступников. Так, почти в половине расследований, проведенных командой центра исследования киберугроз Solar 4RAYS, злоумышленники попали в инфраструктуру жертвы именно через скомпрометированные аккаунты сотрудников, что еще раз подтверждает необходимость надежных парольных политик в компаниях.