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Точилин Павел


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 Ученые МГУ разработали математическую модель для предотвращения давки в общественных местах 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Точилин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3362 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5481 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4296 1
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 66 1
Зайцева Маргарита 10 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19548 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25081 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30661 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1703 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1587 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 135 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373184, в очереди разбора - 748812.
Создано именных указателей - 178858.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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