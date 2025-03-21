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На российском рынке вышло новое коробочное решение «ЮниФлит» в сфере управления автопарками

На платформе программы ID20 разработано новое коробочное решение «ЮниФлит» — простая версия российского ПО для автоматизации управления коммерческими и корпоративными автопарками. Об этом CNews сообщили представители ID20.

Система автоматизирует взаимодействие транспортного подразделения с другими отделами компании, сокращает бумажный документооборот и позволяет вести документацию в электронном виде. Программное обеспечение дает возможность проводить детальный учет транспортных средств, фиксируя их технические характеристики, историю обслуживания, штрафы и ДТП. Также подключена функция сбора данных о работе водителей и сотрудников, оценивая их эффективность и соблюдение регламентов. Система поддерживает интеграцию с ГИС ЭПД, что позволяет автоматически передавать данные электронных путевых листов и электронных транспортных накладных в государственную информационную систему.

Автоматизированный документооборот контролирует сроки действия водительских удостоверений, страховок и техосмотров, а также позволяет управлять доверенностями на транспорт. Дополнительные инструменты помогают оптимизировать расходы на техническое обслуживание и продлевают срок службы автомобилей, снижая нецелевое использование ресурсов. Взаимодействие с процессинговыми центрами и сервисами безналичной оплаты топлива обеспечивает удобство и точный учет расходов на топливо.

Решение легко интегрируется с ключевыми сервисами: процессинговыми центрами для учета топлива, GPS / ГЛОНАСС-платформами для мониторинга, государственными системами для оплаты штрафов и платных дорог, а также с «» для автоматизации финансовых и кадровых процессов. Поддерживается отправка электронных документов через Telegram-бот и взаимодействие с удостоверяющим центром «Контур».

Программное обеспечение не требует сложных настроек, быстро внедряется и подходит для компаний разных сфер, у которых есть автопарки. Гибкость, онлайн-доступ и удобный интерфейс делают его эффективным инструментом для цифрового управления коммерческими транспортными средствами.

«Разрабатывая ПО, мы стремились создать систему, которую можно легко внедрить и сразу начать использовать. Коробочное решение — это быстрый старт цифровизации автопарка без сложных интеграций и дополнительных затрат», — сказал Михаил Комаров, создатель и руководитель проекта ID20 / «ЮниФлит» — программа управления автопарком.

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