Разделы

Бизнес
|

ITSM box поможет «Айти» предложить заказчикам умную автоматизацию сервисных процессов

Компания «Айти» объявила о заключении партнерского соглашения с группой компаний «ИТ эксперт». В рамках партнерства «Айти» становится сертифицированным интегратором решений ГК «ИТ эксперт», флагманским продуктом которой является ITSM box, позволяющий заменить зарубежные решения в области оказания ИТ-услуг для крупных корпоративных заказчиков.

Российский продукт ITSM box от ГК «ИТ эксперт» – это low-code-инструмент поддержки функционирования цифровых услуг, включающий более 20 процессов управления с учетом рекомендаций ITIL 4, и охватывающий задачи оказания ИТ-услуг, анализа процессов, контроля качества услуг и удовлетворенности клиентов.

ITSM box, разработанный на отечественной low-code-платформе, позволяет заменить комплексные иностранные решения и технологии (HP, Microsoft, BMC, ServiceNow, Flexera и пр.), которые годами применялись в компаниях, сохранив при этом совместимость с ними и снижая риски эксплуатации корпоративных цифровых систем внутри предприятий.

Основные преимущества решения: гибкая цифровая платформа. Продукт включает в себя современные механизмы и подходы к автоматизации процессов: Low-code, BPM-движок, OpenAPI, CI/CD, микросервисная архитектура и пр.; интеграция лучших практик и быстрое внедрение. Благодаря заложенным в продукт наработкам и пакетам экспертных часов, поставляемых вместе с ним, ITSM box может быть внедрен в кратчайшие сроки; полнота функционала и кастомизация. Система позволяет автоматизировать более 20 процессов управления, обеспечивая индивидуальную настройку интерфейсов, интеграций, мобильного приложения и других компонентов решения под бизнес-задачи заказчика.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Qiwi заплатила 2,2 миллиарда за агентство интернет-рекламы

Россияне испугались новых поборов за покупки на AliExpress. Власти готовятся в 5 раз снизить беспошлинный таможенный порог

Владелец интегратора систем на «1С» стал хозяином 5% ГК «Борлас»

Вышло обновление отечественной облачной платформы для бизнеса

Минцифры выступило за упрощение доступа операторов к мостам и канализации

Выплаты пенсий и пособий были сорваны из-за некачественной работы ИТ-компании, разбогатевшей на госконтрактах

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор TCL LINKZONE MW63VK: мобильный 4G/3G Wi-Fi-роутер с поддержкой LTE Cat. 6

9 гаджетов для домашних заготовок: выбор ZOOM

Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о нейтронах
Показать еще