ITSM box поможет «Айти» предложить заказчикам умную автоматизацию сервисных процессов

Компания «Айти» объявила о заключении партнерского соглашения с группой компаний «ИТ эксперт». В рамках партнерства «Айти» становится сертифицированным интегратором решений ГК «ИТ эксперт», флагманским продуктом которой является ITSM box, позволяющий заменить зарубежные решения в области оказания ИТ-услуг для крупных корпоративных заказчиков.

Российский продукт ITSM box от ГК «ИТ эксперт» – это low-code-инструмент поддержки функционирования цифровых услуг, включающий более 20 процессов управления с учетом рекомендаций ITIL 4, и охватывающий задачи оказания ИТ-услуг, анализа процессов, контроля качества услуг и удовлетворенности клиентов.

ITSM box, разработанный на отечественной low-code-платформе, позволяет заменить комплексные иностранные решения и технологии (HP, Microsoft, BMC, ServiceNow, Flexera и пр.), которые годами применялись в компаниях, сохранив при этом совместимость с ними и снижая риски эксплуатации корпоративных цифровых систем внутри предприятий.

Основные преимущества решения: гибкая цифровая платформа. Продукт включает в себя современные механизмы и подходы к автоматизации процессов: Low-code, BPM-движок, OpenAPI, CI/CD, микросервисная архитектура и пр.; интеграция лучших практик и быстрое внедрение. Благодаря заложенным в продукт наработкам и пакетам экспертных часов, поставляемых вместе с ним, ITSM box может быть внедрен в кратчайшие сроки; полнота функционала и кастомизация. Система позволяет автоматизировать более 20 процессов управления, обеспечивая индивидуальную настройку интерфейсов, интеграций, мобильного приложения и других компонентов решения под бизнес-задачи заказчика.