Сбербанк начал продавать медиаприставку Okko Smart Box в своих офисах

Медиаприставку Okko Smart Box теперь можно купить в 1,9 тыс. офисов Сбербанка по всей России (за исключением Дальнего Востока и Восточной Сибири). Заявка оформляется прямо в отделении, заказ привозит курьер — по указанному адресу или в пункт самовывоза. Срок доставки — 2–4 дня.

Okko Smart Box стал первым физическим продуктом экосистемы Сбербанка, представленным в его филиальной сети. Раньше приобрести приставку можно было только онлайн. Цена при этом осталась прежней — 2990 руб. Напомним, что Сбербанк вывел это устройство на российский рынок в феврале 2020 г., и оно оказалось популярным: первая партия была распродана за два дня.

Компактная 4К-медиаприставка открывает доступ к каталогу фильмов, сериалов, мультфильмов и другого контента онлайн-кинотеатра Okko, а также видео в интернете и популярным мобильным играм, в которые теперь можно играть на большом экране телевизора. Кроме того, гаджет позволяет смотреть 160 телеканалов без установки и настройки антенны благодаря сервису интернет-вещания «Смотрёшка» от компании Livestream.

Уникальное преимущество устройства — интеллектуальный голосовой поиск: чтобы найти нужный контент, достаточно нажать кнопку «Микрофон» на пульте и произнести его название либо ключевое слово.

Таким образом, Okko Smart Box превращает любой телевизор — даже если он не поддерживает технологию Smart TV — в универсальный центр развлечений, который моментально находит любое видео по запросу (VOD, video on demand).

Константин Круглов, CEO SberDevices, сказал: «Okko Smart Box — это удобный и простой способ расширить возможности вашего телевизора. Мы создали эту приставку, чтобы уже через пару минут человек мог начать ею пользоваться, не задумываясь о том, как ее подключить. Благодаря обширной сети офисов Сбербанка Okko Smart Box теперь можно купить буквально рядом с каждым домом».

Яна Бардинцева, генеральный директор мультимедийного сервиса Okko, сказала: «Пользователи очень высоко оценили функциональность Okko Smart Box – высокотехнологичная приставка с голосовым поиском открывает новые возможности для телевизоров и делает библиотеку из 70 тыс. единиц контента Okko ещё ближе. Я уверена, что теперь, когда устройство можно купить в отделениях Сбербанка, Okko Smart Box станет ещё популярнее, а количество новых подписчиков Okko увеличится».

Василий Палаткин, директор департамента продаж и обслуживания в канале ВСП Сбербанка, сказал: «Okko Smart Box — наш первый опыт продаж физического небанковского продукта в офисах банка. Мы уже протестировали оформление устройства, получили положительную обратную связь и увидели, что продукт вызывает живой интерес. Медиаприставка подойдет для всей семьи, она многофункциональна, удобна и чрезвычайно проста в использовании, так что если вы думаете о подарке родным, друзьям или коллегам, то Okko Smart Box станет отличным выбором. Купить устройство очень легко: достаточно обратиться к нашим сотрудникам в офисе банка, и они с радостью оформят заказ».