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Технологии Microsoft и Bright Box помогут «Делимобилю» поощрить аккуратных водителей

Техника Big Data Облака

Сервис поминутной аренды автомобилей «Делимобиль» совместно с Microsoft и Bright Box анонсировали запуск программы скоринга для водителей «Делимобиля». Каршеринговая компания намерена анализировать стиль вождения пользователей и поощрять их за аккуратное управление автомобилем. Технологическими партнерами проекта стали компании Microsoft и Bright Box.

По данным совместного исследования Bright Box и Microsoft, 32% виновников ДТП – это всего 4% аудитории. Оператор сможет таргетировать выбранную группу пользователей, чтобы работать над совершенствованием их стиля езды, и, как следствие, повышать безопасность на дорогах.

Опыт запуска «Делимобилем» летом системы автоматической блокировки водителей, грубо нарушающих скоростной режим и агрессивно управляющих транспортным средством, показал, что после окончания блокировки через 24 часа такие пользователей меняют стиль езды на более безопасный.

Чтобы усилить эту тенденцию, оператор намерен сделать основную ставку на поощрении аккуратной и безаварийной езды, предлагая внимательным водителям доступ к более широкому модельному ряду автомобилей или бонусы и скидки. На основании советов и подсказок пользователи смогут корректировать свою манеру вождения и повышать рейтинг в системе лояльности. В будущем «Делимобиль» также планирует прогнозировать вероятность аварийных ситуаций, используя для этого искусственный интеллект.

Запуск скоринга стал возможен благодаря установленной в автомобилях каршеринга телематической системе Remoto компании Bright Box. Она способна агрегировать множество различных технических данных с транспортных средств. Для надежного хранения и высокоскоростной аналитической обработки телеметрии Bright Box использует платформенные сервисы (PaaS), инфраструктурные компоненты и большие данные (Big Data) в облаке Microsoft Azure. Благодаря масштабируемости облако также позволяет гибко адаптироваться к количеству подключенных автомобилей каршеринга, обеспечивая неизменно высокую скорость вычислений и безопасность. Анализ этих данных позволяет не только проводить своевременную диагностику автомобилей и оценивать их состояние, но и фиксировать стили вождения пользователей по таким показателям, как, к примеру, ускорения, резкие торможения, повороты и многое другое.

Скоринг стиля вождения в перспективе позволит каршеринговым операторам более гибко подходить к формированию тарифов. При этом одна из перспектив развития каршеринга – возможность предлагать индивидуальные тарифные условия для пользователей исходя из их манеры управления транспортным средством и поведения за рулем.

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