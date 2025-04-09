ICL Services расширяет портфель услуг и продуктов

Продуктово-сервисная компания ICL Services расширяет портфель услуг и продуктов. Клиентам компании будут доступны новые продукты, среди которых решения для медицинских и учебных учреждений, продукты для цифровизации ЖКХ, делопроизводства, услуги по проектированию, внедрению и поддержке инженерных систем безопасности зданий и предприятий, управления сервисным обслуживанием и комплексная техническая поддержка. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

В 2025 г. список ИТ-услуг и продуктов, представляемых от имени ICL Services, расширился. Компания усилила свои позиции по ИТ-направлению в сфере здравоохранения, предлагая решение для создания региональной системы управления службой скорой медицинской помощи АСУ «Скорая помощь», а также в сфере ЖКХ, с решением для автоматизации расчетов за услуги ЖКХ, газоснабжения и энергоснабжения – АПК «Русский биллинг» и по направлению цифровизации делопроизводства, внедряя решение для автоматизации текущих бизнес-задач и деятельности делопроизводственных служб. Все предлагаемые продукты входят в реестр отечественного ПО.

Уже не первый год эксперты ICL Services осуществляют выездную локальную техническую поддержку в разных регионах России. Выполнять свою работу им помогает платформа «Снаряд». Теперь же эта платформа стала доступна широкому рынку под коммерческим брендом SNRD. Платформа SNRD – это специализированное ИT-решение для управления активами, сервисным обслуживанием и мобильным персоналом на базе ИИ. Продукт подходит даже для сервисных работ на сложных, с точки зрения доступа, инфраструктурных объектах, благодаря наличию модуля голосового ввода данных. Решение также входит в реестр российского ПО.

Социально ориентированное направление в ICL Services пополнил ПАК «Безопасная школа». Это комплекс видеокамер, сетевого и серверного оборудования, снабженный интеллектуальной системой видеоаналитики на базе ИИ для анализа видеопотока в реальном времени. Установленная в школе система выявляет потенциальные тревожные сигналы: реагирует на применение оружия, сигналы помощи (поднятые руки), падение детей с потерей сознания, драки и агрессивное поведение, проникновение людей в запрещенные зоны с автоматическим уведомлением охраны или соответствующих органов Особенность системы – способность безошибочно работать со скелетонами детей. В систему можно подгрузить биометрические данные, и дети получат возможность платить за обеды в столовой без использования банковской карты и другие преимущества.