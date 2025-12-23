В Directum Lite появились корпоративные услуги в формате ESM

В системе для среднего и малого бизнеса сотрудники теперь могут заказывать услуги в цифровом формате по принципу «единого окна». Об этом CNews сообщили представители Directum.

ESM улучшает качество обслуживания сотрудников компании по различным запросам. Пользователи выбирают услуги компании в каталоге, и обращения уходят в сервисные службы. С помощью решения можно запросить подготовку справки 2-НДФЛ, новый монитор взамен сломанного, услуги отдела закупок, финансов, маркетингового отдела и пр.

Типы и статусы обращений и услуг, правила SLA, а также процессы и карточки заявки для каждого типа обращения настраиваются в справочниках системы. Все запросы поступают в единый канал — не нужно собирать их в бумажном виде или копировать из мессенджера и заносить в систему. Руководитель видит отчеты о статусе обращений, сроках в виде диаграмм.

Решение «Корпоративные услуги ESM» доступно в облачном и локальном вариантах поставки и поддерживает no-code-настройку.

«ITSM — это устоявшийся подход и набор практик, направленных на эффективное управление, организацию и предоставление ИТ-услуг. ESM — Enterprise Service Management, более широкая концепция, которая распространяет принципы ITSM за пределы ИТ-отдела и применяет их ко всей организации: HR, АХО, бухгалтерия и др. При ESM-подходе все корпоративные сервисы можно заказать в режиме «единого окна», без переключений между интерфейсами. Централизованное управление корпоративными услугами — важный элемент цифровой трансформации бизнеса», – сказала Алина Рожина, руководитель проектов развития бизнеса компании Directum.