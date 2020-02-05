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IBS займется внедрением российской ESM-платформы SimpleOne

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

IBS стала официальным партнёром SimpleOne — производителя российской ESM-платформы для автоматизации бизнес-процессов. В рамках соглашения IBS будет оказывать полный спектр услуг по внедрению и техническому сопровождению платформы.

Автоматизация сервисных бизнес-процессов в крупной организации позволяет существенно сократить расходы и повысить качество обслуживания за счёт повышения эффективности работы сотрудников. Важнейшей составляющей успешной автоматизации является правильно подобранная система, удобная в использовании, простая в доработке и стабильно работающая при больших нагрузках.

SimpleOne сочетает 3 компонента современных систем класса ESM: возможность автоматизации бизнес-процессов с использованием инструментов визуальной разработки (принципы low- и no-code), удобный и понятный для пользователей интерфейс, а также производительная архитектура, позволяющая масштабировать решение под нагрузки крупных корпоративных клиентов.

Илья Жакашев, директор по развитию бизнеса SimpleOne, отметил: «Мы рады обрести нового партнёра в лице компании IBS. Уверен, что опытная, высококвалифицированная команда внедрения IBS и инновационный продукт SimpleOne совместно дадут мощный результат».

Терегулов Константин, начальник отдела систем управления ИТ в IBS, сказал: «Перед российскими компаниями и государственными организациями, планирующими автоматизировать сервисные бизнес-процессы, стоит непростая задача поиска платформы, которая действительно повысит эффективность оказания сервисов и при этом будет отвечать всем требованиям законодательства, базироваться на современных технологиях. SimpleOne — именно такое решение».

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