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Oxygen запустила облачный кластер в Западной Сибири

Интеграция Инфраструктура Облака

Oxygen, оператор сети дата-центров и провайдер облачных сервисов, запустила в коммерческую эксплуатацию региональный сегмент собственной облачной платформы Oxygen Cloud Platform с фактическим размещением на территории Тюменской области. Теперь облачные продукты Oxygen доступны компаниям и государственным организациям Уральского федерального округа и за его пределами, а также китайским компаниям, развивающим свой бизнес в России и Европе.

Запуск облачного кластера в Западной Сибири является частью стратегии регионального развития бизнеса, которая предусматривает выход компании во все федеральные округа России и построение сети в масштабах страны. В качестве площадки была выбрана Тюмень как географический центр региона и город, обладающий значительным потенциалом развития цифровизации. Это уже четвертая по счету площадка присутствия компании Oxygen, которая ведет свою деятельность и предлагает облачные услуги в Москве, Люксембурге и Сингапуре.

Компания запустила в регионе собственную высоконадежную, масштабируемую и производительную облачную платформу Oxygen Cloud Platform. Она позволит заказчикам получать услуги по моделям инфраструктура-как-Сервис (IaaS), приложение-как-сервис (SaaS) и платформа-как-сервис (PaaS). Это технологическая основа для развития отраслевых цифровых платформ для государственного и частного секторов экономики, функциональных мобильных сервисов, практически не имеющая ограничений по масштабированию. В состав облака включены сервисы кибербезопасности для аттестации информационных систем на соответствие российскому законодательству и повышения уровня безопасности бизнеса.

Компании Уральского федерального округа, в частности, расположенные на территориях Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и Ямало-Ненецкого автономного округа, теперь имеют возможность трансформировать собственные ИТ-стратегии и связанные с ними активы в операционную модель сервисного цикла, которая обладает существенными экономическими и технологическими преимуществами по сравнению с традиционным подходом к локализации ИТ-инфраструктуры. В частности, компании смогут перевести капитальные затраты на закупку аппаратного и программного обеспечения в операционные. Это станет эффективным инструментом снижения издержек, оптимизации стоимости владения и повышения конкурентоспособности экономики региона. Облачной инфраструктурой Oxygen смогут воспользоваться компании различных отраслей экономики – ТЭК, промышленности, ИТ, финансового сектора, ритейла, малого и среднего бизнеса, а также государственные компании и организации, которым будет доступно гособлако. Кроме этого, облачная площадка Oxygen в Тюмени станет хабом для компаний из Китая, работающих с российскими и европейскими заказчиками.

Владимир Сысоев, заместитель губернатора Тюменской области, ответственный за цифровую трансформацию, сказал: «В Тюменской области выполнена значительная цифровая трансформация ключевых отраслей, в том числе образования и здравоохранения, сферы государственного управления. Сегодняшний уровень цифровизации и значительный объем накопленных цифровых данных позволяет региону развивать практики использования сквозных цифровых технологий, таких как большие данные и искусственный интеллект. Запуск облачной инфраструктуры такого масштаба в Тюменской области считаю важным технологическим плечом в этом вопросе. Отдельно отмечу, что облачный сервис также станет стимулом для повышения конкурентоспособности региональных компаний за счет снижения издержек на ИТ-инфраструктуру и будет способствовать развитию кадрового потенциала ИТ-отрасли в Тюменской области».

Павел Кулаков, основатель и генеральный директор Oxygen, отметил: «Мы выбрали Тюмень, как наиболее передовой и активный город региона, который станет транзитным хабом для технологий на территории всего макрорегиона. Мы хотим быть ближе к своим клиентам и видим огромную потребность игроков рынка в современных технологических платформах для цифровизации своего бизнеса. Для работающих здесь компаний очень важно иметь доступ к облачной инфраструктуре в своем регионе. Региональный сегмент гарантирует максимально быстрый и надежный доступ к ресурсам, обеспечивая высокую скорость взаимодействия с информационными системами. На базе филиала мы хотим создать центр ИТ-компетенций для компаний региона, что позволит бизнесу сделать существенный рывок в цифровизации. Мы планируем дальнейшее развитие своего регионального бизнеса и выход в новые регионы в соответствии с приоритетами национального проекта «Цифровая экономика».

Антон Машуков, директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, сказал: «Мы уже давно и целенаправленно занимаемся привлечением в Тюменскую область новых технологичных компаний и проектов, а также созданием комфортных условий для их работы в регионе. До настоящего времени у нас не было профессиональных дата-центров и квалифицированных провайдеров облачных сервисов, и перед нами стояла задача поиска таких партнеров в регион. Мы проводили переговоры с компанией Oxygen, выводили на потенциальных партнеров и заказчиков, компания планомерно изучала рынок. Мы рады, что теперь Oxygen будет работать на нашем рынке. Для региона это инвестиции и новые рабочие места и, самое главное, компетенции и знания. Мы со своей стороны будем оказывать компании все необходимое содействие».

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