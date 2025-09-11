«Норбит» выпустила приложение для туризма в парке Ингилор

Компания «Норбит» разработала и запустила мобильное приложение парка Ингилор для АНО «Полярный Урал», которая организует туристическую инфраструктуру и маршруты одного из крупнейших природных заповедников Ямало-Ненецкого автономного округа. За 10 месяцев на базе iOS и Android создан цифровой сервис, который позволит путешествовать удобно и безопасно: получить разрешение на посещение и ориентироваться на местности без интернета.

В приложении можно заранее сохранить конкретный маршрут, оформить официальный пропуск — индивидуальный, групповой, на автомобиль. В сервисе доступна созданная специалистами «Норбит» детальная карта с информацией о ландшафте местности, ключевых достопримечательностях, протяженности и сложности туристических троп. Она работает и в офлайн-режиме. Также собран каталог готовых туров от разных операторов с программами, фотографиями и фильтрацией по составу группы и типу активности — пользователи смогут забронировать любой из них напрямую.

При разработке команда «Норбит» максимально сконцентрировалась не только на функционале, но и вопросах безопасности. Приложение фиксирует GPS-координаты туриста. При возникновении чрезвычайной ситуации путешественник может воспользоваться кнопкой SOS, которая позволяет передать спасательным службам точные координаты местонахождения.

На данный момент приложение интегрировано с внутренними службами и сайтом Департамента природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа. Кроме этого, настроен доступ к онлайн-камерам паромной переправы Салехард-Лабытнанги. В ближайшее время планируется улучшить точность карт, добавить прогноз погоды и северного сияния, запустить аудиогид, а также дать пользователям возможность делиться отзывами и ставить оценки.

Екатерина Шмелева, руководитель департамента по маркетингу и сервисам Центра развития туризма на Полярном Урале, сказала: «Запуск стал важным шагом для природного парка и всей нашей команды. Мы выбираем современные подходы, чтобы быть ближе к нашим гостям и предоставлять им удобные инструменты для взаимодействия с Полярным Уралом. Гордимся, что Ингилор стал первым заповедником в регионе, который внедряет такие технологии. Это вдохновляет на новые идеи и свежие решения для постоянного улучшения».

Елизавета Меледина, директор по развитию бизнеса «Норбит», отметила: «Мы создали сервис, который работает там, где нет интернета, но есть суровая и прекрасная природа. Офлайн-карты, трекинг и экстренные оповещения — это не просто функции, а дополнительная безопасность для туристов. Реализовали все самостоятельно, начиная от дизайна и до запуска в сторы, опираясь на экспертизу в разработке сложных мобильных решений. Для нас это действительно важная инициатива, и не только с точки зрения опыта и технических ноу-хау, но и как возможность внести свой вклад в популяризацию и развитие туризма в ЯНАО».