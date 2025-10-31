Полтора года стриминга за месяц: новые скорости 4G пришли на Ямал

Специалисты «МегаФона» запустили новые базовые станции в микрорайонах Полярный и Олимпийский в Новом Уренгое. Благодаря передаче данных сразу в нескольких частотных диапазонах жители крупнейшего города на Ямале могут пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения на комфортных скоростях до 90 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В микрорайоне Олимпийский находятся дворец спорта «Звездный» и торговый центр. Быстрый мобильный интернет и новое качество связи оценят не только местные жители, но и спортсмены, приходящие на тренировку, а также посетители и сотрудники расположенных неподалеку магазинов.

Помимо этого, позитивные изменения могут заметить пользователи в ЖК микрорайона Полярный. Согласно замерам специалистов, максимальная скорость передачи данных здесь может достигать 90 Мбит/с. Востребованность скоростного мобильного интернета в этой локации подтверждает аналитика «МегаФона»: в октябре 2025 г. жители и гости микрорайона прокачали объем данных, которого хватило бы на полтора года непрерывного просмотра видео в режиме онлайн.

«Новый Уренгой — деловой и динамично развивающийся центр региона. Особенно важно, чтобы во всех частях города абоненты могли воспользоваться мобильным интернетом на комфортных скоростях, не ощущая изменений в качестве даже в часы пиковой нагрузки на сеть. Мы видим, что число абонентов в застраивающихся микрорайонах растет, и планомерно развиваем сеть. Только в этом году мы построили и модернизировали на Ямале более 110 объектов», — сказал директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.

Ранее «МегаФон» также запустил телеком-оборудование около микрорайона Славянский в Новом Уренгое.