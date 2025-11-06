Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника
|

Цифровая история Ямала: «Элар» завершил новый проект по созданию электронных архивов региона

Корпорация «Элар» завершила очередной проект по оцифровке документов для архивов Ямало-Ненецкого автономного округа. В рамках работ были созданы электронные копии более 125 тыс. листов архивных документов муниципального архива администрации города Ноябрьска, которые загружены в государственную информационную систему «Электронный архив ЯНАО». Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Проект стал частью масштабной программы цифровизации архивного наследия Ямала, которую регион в сотрудничестве с «Элар» реализует с 2012 г. Тогда компания создала первые электронные ресурсы на основе документов постоянного срока хранения. Сегодня работы продолжаются: в 2024-2025 гг. «Элар» системно расширяет единый цифровой фонд округа, подключая новые муниципальные архивы и обеспечивая современный доступ к управленческой и исторически значимой информации.

Оцифровка документов архива города Ноябрьска включала полный технологический цикл: подготовку, сканирование, контроль качества изображений, структурирование массивов по фондам и делам, а также загрузку данных в ГИС «Электронный архив ЯНАО». В состав фондов архива входят документы разных форматов - от А6 до А0, включая экземпляры на кальке, листы с угасающим текстом и материалы постоянного срока хранения.

Для точной передачи деталей и сохранности оригиналов использовалось профессиональные планетарные сканеры ЭЛАР, обеспечивающие бесконтактное сканирование с разрешением до 600 dpi. Системы холодного и LED-освещения, регулируемые книжные колыбели и программная настройка параметров позволили оцифровать даже хрупкие документы без риска повреждения. Все созданные электронные массивы прошли контроль качества перед загрузкой в государственную систему хранения.

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках
ИТ в банках

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках

Оборонные предприятия России и Белоруссии стали целью кибератаки. Хакеры используют как приманку фальшивые военные документы

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Сегодня мы ведем необъявленную войну с подделкой документов

В России утвердили стоимость использования данных из СМЭВ. Расходы бизнеса могут исчисляться сотнями миллиардов

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает

США разворачивают оружие для глушения спутников России и Китая

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/