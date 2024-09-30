Разделы

ПО Софт Безопасность
|

В КРЗ завершили пилотирование столичного ПО, делающего тепловизоры «умными»

В рамках программы пилотного тестирования Агентства инноваций Москвы в Корпорации развития Зеленограда завершили тестирование программного обеспечения с нейросетевыми алгоритмами для охранных систем, созданное в Москве. ПО позволяет наделить тепловизоры «умными» свойствами для самостоятельного наблюдения за территорией и отправляет пользователю уведомления о нарушениях. Технология подходит для охраны периметра объектов промышленных предприятий, транспортной инфраструктуры и др. Об этом CNews сообщили представители ГБУ «КРЗ» (Корпорация развития Зеленограда).

Программное обеспечение подходит для любых моделей тепловизоров. Клиентское приложение, написанное разработчиками на Python, обладает гибкими настройками. Например, пользователи могут указать на охраняемой территории виртуальные линии, запрещенные для пересечения, и умная система будет отправлять уведомления клиенту, когда нарушители пересекут установленные границы. При этом, программа самостоятельно классифицирует и анализирует объекты. Если, например, заданную границу пересечет кошка, или птица, система не станет поднимать тревогу.

«В ходе пилотирования, мы успешно прошли все испытания и достигли заявленных показателей эффективности. Конечно, выявлены моменты по улучшению системы в части расширения функционала, которые мы планируем разрабатывать уже на следующем этапе. В дальнейшем, мы хотим создать аппаратно-программный комплекс, включающий в себя радарную составляющую, тепловизионную и систему видеонаблюдения», — сказал основатель проекта Валерий Полякевич.

По итогам успешных испытаний, технологию включили в реестр инновационных решений Москвы и теперь она рекомендована для широкого применения. Также, авторы проекта подали заявку на включение разработки в реестр российских программ Минцифры России и на данный момент готовятся получить экспертную оценку.

Новый дизайн и встроенные средства защиты — изучаем, что интересного в свежей Astra Linux
ИТ в госсекторе

Ранее создатели проекта, Агентство инноваций Москвы и Корпорация развития Зеленограда подписали трехстороннее соглашение о проведении пилотного тестирования инновации. В рамках грантовой программы Агентства инноваций Москвы, компании был одобрен грант на тестирование в размере 2 млн руб.

Испытательный период технологии начался в июне 2024 г. и завершился в сентябре 2024 г. За это время создатели проекта и специалисты КРЗ установили и настроили программное обеспечение на сервере, арендовали и смонтировали тепловизор и успешно провели серию тестовых испытаний.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что ждут заказчики от систем бесперебойного питания?

К Казначейству прикрутят сервис за 278 миллионов, чтобы россияне могли через СБП платить за «Зарядье» и Большой театр

Павел Токарев, «Инферит Клаудмастер»: FinOps-практики снижают расходы на управление облачными сервисами на 30%

Заглохший беспилотный автомобиль остановил кортеж Камалы Харрис

OCR в СЭД: ИИ-возможности для минимизации ручного труда

Вышло комбо-обновление Windows 11, «убивающее» сразу Wi-Fi, встроенный Linux, клавиатуру и мышь. Как все починить

Конференции

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

6 российских сервисов-планировщиков на замену Notion: выбор ZOOM

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: