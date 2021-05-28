Агентство инноваций Москвы запускает новый культурно-образовательный проект «Летний Октябрь»

Главная задача проекта — помочь москвичам и гостям столицы решить, где бесплатно получить новые знания, опыт и впечатления в летние выходные 2021 г. Для этого на территории Красного Октября будут собраны десятки туров выходного дня по разным тематикам. Участие в проекте примут экспериментальная площадка Старт Хаб и другие партнеры программы.

Каждые выходные, с 29 мая по 5 сентября 2021 г., все желающие смогут присоединиться к «островным» маршрутам про инновации, бизнес, красоту, саморазвитие, здоровый образ жизни и т.д. Благодаря этому горожанам не придется тратить время на самостоятельное составление программ выходного дня и поездки по городу. Самые разнообразные деловые и культурные активности будут доступны на острове площадью пять гектаров. Среди них лекции на научно-популярные темы, паблик-токи, кинопоказы, занятия йогой, выступления стендап-комиков, разнообразные выставки и инсталляции, музыкальные перфомансы, а также другие способы проведения досуга. Организаторы ожидают, что Красный Октябрь станет новым местом притяжения для заинтересованных в качественном нетворкинге горожан, объединенных общими интересами.

Главная задача проекта — помочь москвичам и гостям столицы решить, где бесплатно получить новые знания, опыт и впечатления

Проект стартует в последние выходные весны (29-30 мая), а завершится культурно-гастрономическим фестивалем в День города. В первый уикенд участников ждут 10 мероприятий: экскурсия по фабричным корпусам с выходом на крышу, выставка «Красота внутри», тренировка по йоге для восстановления сил после рабочей недели, мастер-класс по созданию визуала в Instagram, лекция «Кино как метафора жизни», паблик-ток по биохакингу, тренинг по work life balance, игра «Паутина» и другие.

Хэдлайнер программы — экспериментальная площадка Старт Хаб на Красном Октябре — проект Агентства инноваций Москвы, подведомственного столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Она была открыта в конце 2020 г. и стала пространством для экспериментов в бизнесе и творчестве. В 2021 г. предпринимателей, инвесторов, стартаперов и молодых профессионалов ждут более 150 деловых и научно-популярных мероприятий: конференции и фестивали, бизнес-дебаты, дискуссии и паблик-токи, воркшопы, митапы и обучающие программы, выставки, игротеки, книжный клуб, а также встречи с блогерами.