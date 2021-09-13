Агентство инноваций Москвы заключило соглашение о сотрудничестве с ассоциацией Innobiz Республики Кореи

Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития, подписало в Сеуле стратегическое партнерское соглашение с южнокорейской государственной ассоциаций Innobiz. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, документ предполагает реализацию совместных проектов и обмен опытом.

«Как и наши коллеги в Республике Корее, Москва уделяет особое внимание технологическому развитию и экосистеме для инноваторов. Сотрудничество с южнокорейской государственной ассоциацией подразумевает обмен опытом и передовыми практиками, а также совместные программы для малых и средних инновационных компаний», — отметила Наталья Сергунина.

Разработки южнокорейских стартапов пройдут апробирование в рамках программы пилотного тестирования инноваций в Москве. А выпускники столичного проекта «Московский акселератор» примут участие в программах пилотирования и акселерации в Сеуле.

«Менее чем за два года существования программа “Московский акселератор” привлекла более 4500 заявок на участие от технологических стартапов из самых разных отраслей. А городская программа пилотного тестирования инноваций за период с мая 2020 г. по сегодняшний день дала возможность опробовать свои разработки и решения 1500 предприятий. Получая обратную связь, участники дорабатывают свои продукты и выводят их на новый уровень», — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Южнокорейская ассоциация Innobiz обладает уникальной системой сертификации и оценки инновационности стартапов. Каждому технологическому стартапу в стране, который рассчитывает получить поддержку государства, нужно сначала обратиться в ассоциацию за заключением и пройти сертификацию. Только после этого малые и средние предприятия получают запрашиваемую помощь или услугу. Среди видов поддержки — возможность пилотного тестирования в городской среде, субсидии, гранты и другие.

«Для нас важно стратегическое партнерство с Москвой, одной из самых развитых в технологическом плане столиц мира. Здесь созданы прекрасные условия для развития технологических стартапов, предусмотрены меры поддержки и программы кратного роста бизнеса и производства, а сам город выступает примером универсального полигона для пилотирования инноваций. Нам бы хотелось сообща сосредоточиться на реализации таких широкомасштабных задач, как формирование глобальной экосистемы, ориентированной на технологии, создание рабочих мест и развитие инновационных стартапов наших стран», — говорит председатель ассоциации Innobiz Им Бьюн-Хун.