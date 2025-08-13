Резидент «Сколково» получил патент на устройство для повышения качества жизни слабослышащих людей

Участник «Сколково» «Герц» разработал решение, которое подключается к смартфонам и другой технике, позволяя улавливать звучание, идущее из различных внешних устройств. Технология делает доступным для слабослышащих людей использование гаджетов со звуковыми динамиками, аудиосигналы которых плохо распознаются слуховыми аппаратами. На днях команда получила патент на свое изобретение – индукционную петлю, которая дает возможность пользователям с нарушением слуха комфортно смотреть телевизор или общаться по телефону. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Большинство современных слуховых аппаратов плохо распознают «плоский» звук, исходящий из динамиков бытовых устройств (ТВ, телефон, ПК). Персональная индукционная петля – стример Gertzon обеспечивает беспрепятственное восприятие звука человеком с нарушением слуха в самых разных ситуациях. Разработка превращает слуховой аппарат и кохлеарный речевой аудиопроцессор с функцией Telecoil в Bluetooth-гарнитуру, тем самым, увеличивая его функционал. Она доставляет звук из мобильного телефона или другого гаджета напрямую в слуховой аппарат посредством магнитной индукции.

Команда «Герц» присоединилась к сколковской экосистеме в 2023 г., а в конце 2024 г. получила от Фонда «Сколково» микрогрант на патентование разработки в размере 1,3 млн руб. Процедура защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности заняла еще около года.

В ходе получения патентного удостоверения компания также использовала поддержку регионального оператора «Сколково» – Кузбасского Технопарка, резидентом которого является, и местного центра «Мой бизнес», функционирующего в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Специалисты помогли стартапу собрать необходимые документы и отправить заявку в Роспатент.

Татьяна Евменова, генеральный директор Кузбасского технопарка: «Автор идеи Никита Паклин – выпускник акселерационной программы Кузбасского технопарка «Генезис». Тогда в ходе работы с экспертами и трекерами нам удалось привлечь венчурного инвестора для запуска проекта «Герц». А в 2024 г. на мероприятии Startup Village Никита получил уже первую независимую обратную связь от менторов «Сколково», вдохновившую его на дальнейшую работу по развитию технологии».

Индукционная петля передает звук с передающего устройства объекта напрямую в слуховые аппараты методом магнитной индукции. Прием аудиосигнала осуществляется через Bluetooth протокол. Из принятого сигнала удаляются посторонний шум и помехи, после чего он преобразуется в электромагнитный и передается на слуховой аппарат, либо на кохлеарный имплант пользователя. Приемник – индукционная катушка в слуховом аппарате, преобразует электромагнитный сигнал в звук.

Никита Паклин, генеральный директор ООО «Герц»: «Наше изобретение имеет огромное значение для социальной адаптации и повышения качества жизни людей с нарушением слуха. Это не просто устройство — это технологическое решение, которое помогает людям полноценно участвовать в жизни общества, свободно общаться с близкими, учиться, работать и отдыхать без ограничений и стресса. Особенно вдохновляет обратная связь от пользователей. Недавно мы получили отзыв мамы девочки с врожденным нарушением слуха: уже через неделю использования Gertzon она заметила поразительные изменения, – речь дочери стала значительно четче. А самое удивительное — девочка начала подпевать любимым песням. Именно через музыку, в естественной и непринужденной форме, у ребенка началось активное развитие звукового восприятия и артикуляции».

Помимо стримеров универсального назначения ведется также разработка специальных FM-петель для образовательных учреждений, которые помогут студентам с ограниченными возможностями по слуху полноценно участвовать в учебном процессе, комфортно воспринимая речь на значительном расстоянии — например, в больших аудиториях или актовых залах.

В настоящее время команда работает над получением регистрационного удостоверения медицинского изделия для включения продукта в реестр технических средств реабилитации. Также стартап начал процедуру получения международного патента, который позволит вывести разработку на европейский, азиатский и южноамериканский рынки.