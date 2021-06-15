Московский образовательный комплекс «Техноград» запустил авторский карьерный подкаст

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ представил свой подкаст «Мы вам перезвоним!». В нем рассказывается о том, как составить хорошее резюме, произвести впечатление на собеседовании и стать востребованным на рынке труда.

«Проект посвящен трудоустройству, планированию карьеры, и личностному развитию. Первые семь выпусков уже доступны для всех желающих. Новые будут появляться еженедельно. Их можно слушать в любое удобное время — по пути на учебу, во время прогулки или занятий спортом. Продолжительность эпизодов — от 20 до 45 минут», — отметила заммэра Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Формат подкаста — разговор ведущего с экспертом. В качестве гостей выступают карьерные консультанты, психологи и HR-специалисты центра развития карьеры «Технограда», а также приглашенные спикеры.

Например, в выпуске «10 мифов о резюме» расскажут, почему в резюме не стоит подробно описывать хобби или приукрашивать профессиональные умения. В эпизоде «Успешное собеседование: секреты для обеих сторон» речь пойдет о том, как произвести приятное впечатление при личной встрече с работодателем.

Из беседы «Основные ошибки при поиске работы» слушатели узнают, сколько времени в среднем тратит работодатель перед тем, как пригласить соискателя на собеседование, и почему важно перезванивать после отправки отклика на вакансию. Выпуск «Востребованность на рынке труда» познакомит с наиболее актуальными профессиями и тенденциями в разных областях. Среди других тем — «Самооценка и профессиональный путь», «Как преодолеть эмоциональное выгорание».

Помимо общих рекомендаций, в выпусках поговорят о современных программах обучения по таким направлениям, как программирование, разработка сайтов и приложений, создание дополненной и виртуальной реальности, маркетинг и продвижение в социальных сетях.

Аудиопроект представлен на платформах «Яндекс.музыка», Google и Apple Podcasts. Выпуски опубликованы как в веб-версиях сервисов, так и в их мобильных приложениях. Все аудиозаписи бесплатны. Логотип подкаста легко узнать: на зеленом фоне изображена рука, держащая телефонную трубку, и надпись: «Мы вам перезвоним».