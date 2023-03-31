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Российские ИТ-шники не верят в свое будущее и хотят гарантированного освобождения от призыва

Эксперты провели опрос, согласно которому больше половины ИТ-шников не верят в свои карьерные перспективы, хотя при этом и верят в будущее российской ИТ-отрасли. Респонденты также отметили, что действующие меры поддержки не полезны для них лично и поделились своими предложениями. Среди них — гарантированное освобождение от призыва.

Беспокойное будущее

Количество ИТ-шников, которые верят в перспективы отечественной ИТ-отрасли, становится все больше. Но вместе с тем становится больше и тех, кто негативно оценивает собственное будущее. К таким выводам пришли специалисты Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), проведя опрос среди ИТ-специалистов. Результатами опроса РАЭК поделились с CNews.

Опрос показал, что количество ИТ-сотрудников, которые позитивно оценивают перспективы российской ИТ-отрасли, увеличилось. По результатам предыдущего опроса, проведенного летом 2022 г., более половины респондентов (50,7%) оценивали их негативно, оптимистов среди них было только 39,7%.

Тех, кто позитивно смотрит на будущее отечественной ИТ-отрасли, стало 45,3%. И 44,2% в той или иной степени ощущают негатив, следует из результатов опроса.

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Фото: © ЕвгенийШколенко / Фотобанк Фотодженика
ИТ-специалисты обеспокоены своими карьерными перспективами

Доля же тех, кто позитивно оценивает свои личные карьерные перспективы — только треть от опрошенных (30,1%). По результатам летнего опроса их было 45,2%. Остальные испытывают смешанные чувства.

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Фото: РАЭК
Эмоциональные ощущения, которые испытывают ИТ-шники относительно своих карьерных перспектив

В целом ощущение тревоги испытывают почти половина (47,9%) ИТ-специалистов, принявших участие в опросе. Чуть менее (38,7%) все еще наполнены энтузиазмом, и почти четверть (22%) — не видят перспектив для собственного профессионального развития.

Исследование проводилось с 25 января по 25 февраля 2023 г. В нем приняли участие разработчики ПО, дизайнеры, специалисты техподдержки, маркетологи, тестировщики и другие представители широкого круга ИТ-специальностей.

Мнение о мерах поддержки

Результаты опроса также показали, что предпринимаемые в стране меры поддержки ИТ-отрасли оказались малополезными для большей половины респондентов. ИТ-шникам важно иметь возможность удаленной работы и гарантированное освобождение от призыва на военную службу.

Впрочем, многие меры поддержки опрошенные приветствовали: например, отсрочку от призыва на военную службу и от частичной мобилизации, а также льготную ипотеку и обнуление ставки по налогу на прибыль для российских ИТ-компаний.

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Фото: РАЭК

По мнению респондентов, потенциальной дополнительной мерой поддержки может стать гарантированное освобождение от призыва в армию и от мобилизации. Вместе с тем, ИТ-специалисты отметили и необходимость сохранить удаленную работу, в том числе из-за рубежа. По-прежнему актуален запрос на стабилизацию обстановки и возвращение к нормальной жизни (налаживание геополитической обстановки), следует из результатов опроса.

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Также респонденты отметили, что меры поддержки должны быть распространены на самозанятых и ИТ-сотрудников, не занятых в аккредитованных компаниях.

С чем связана тревога

Многие респонденты отметили негативное влияние санкций, которые напрямую влияют на возможности эффективной работы и ведения бизнеса в ИТ-отрасли. Подавляющее большинство респондентов (72,5%) считают, что на них отразились санкции. И только 2% считают, что сложившаяся ситуация никак их не коснулась.

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Фото: РАЭК
Количество ИТ-специалистов, на которых отразились санкции

Для четверти ИТ-специалистов (25,6%), принявших участие в опросе, санкции оказали влияние на снижение уровня дохода. И 20,1% столкнулись с приостановкой или полным прекращением работы над проектами, 17% отметили необходимость релокации для продолжения своей деятельности. Никаких проблем не испытали 13,3% ИТ-сотрудников, принявших участие в опросе.

Почти треть ИТ-сотрудников испытывают сложности во взаимодействии с зарубежными компаниями (30,4%). Как и по результатам летнего опроса, респонденты отмечают проблемы с недоступностью необходимых инструментов для работы над проектами (29%) и недоступностью оборудования или комплектующих для работы (26,4%).

Кристина Холупова

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