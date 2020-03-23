РАЭК обратилась к премьер-министру с просьбой о переносе сроков введения обязательной маркировки

РАЭК обратилась в правительство Российской Федерации с письмом о рассмотрении возможности переноса сроков введения обязательной маркировки продукции и остатков по всем группам товаров, где такая маркировка еще не запущена, переноса сроков введения национальной системы прослеживаемости, продления сроков продажи немаркированной продукции на 9 месяцев. Официальное письмо было направлено в адрес Михаила Мишустина 20 марта 2020 года.

Согласно распоряжению правительства РФ №792-р, в 2020 году наступает срок обязательной регистрации в системе маркировки для большинства товарных категорий (включенных в список товаров в отношении которых действует маркировка), а к концу 2020 года будет запрещена продажа немаркированных товаров. Исключение было сделано для категории «обувь» (в феврале 2020 года Правительство РФ приняло решение о переносе срока для этой категории на 01 июля 2020 г.)

Также с 1 июля 2020 года планируется запуск Национальной системы прослеживаемости товаров, которая должна обеспечить прослеживаемость импортных товаров на внутреннем рынке государств-членов ЕАЭС.

Вместе с тем, в связи с ухудшающейся экономической и эпидемиологической обстановкой, масштабным переводом сотрудников российских предприятий на удаленную работу, а также ажиотажным спросом на многие категории товаров (лекарственные препараты и пр.), сегодня у российского бизнеса серьезно ограничены ресурсы для внедрения новых информационных систем, подобных этой.

Кроме того, уже сейчас у компаний рынка накопилось значительное количество вопросов к стабильности и устойчивости работы систем маркировки, отсутствию сценариев по маркировке для дистанционной торговли и интернет-компаний.