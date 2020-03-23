Интеграция
Может ли аналитика поднять оборот компании в 2,5 раза
О чем думает бизнес
Как ИТ помогают все успевать и сдавать проекты в срок
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

РАЭК обратилась к премьер-министру с просьбой о переносе сроков введения обязательной маркировки

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

РАЭК обратилась в правительство Российской Федерации с письмом о рассмотрении возможности переноса сроков введения обязательной маркировки продукции и остатков по всем группам товаров, где такая маркировка еще не запущена, переноса сроков введения национальной системы прослеживаемости, продления сроков продажи немаркированной продукции на 9 месяцев. Официальное письмо было направлено в адрес Михаила Мишустина 20 марта 2020 года.

Согласно распоряжению правительства РФ №792-р, в 2020 году наступает срок обязательной регистрации в системе маркировки для большинства товарных категорий (включенных в список товаров в отношении которых действует маркировка), а к концу 2020 года будет запрещена продажа немаркированных товаров. Исключение было сделано для категории «обувь» (в феврале 2020 года Правительство РФ приняло решение о переносе срока для этой категории на 01 июля 2020 г.)

Также с 1 июля 2020 года планируется запуск Национальной системы прослеживаемости товаров, которая должна обеспечить прослеживаемость импортных товаров на внутреннем рынке государств-членов ЕАЭС.

Вместе с тем, в связи с ухудшающейся экономической и эпидемиологической обстановкой, масштабным переводом сотрудников российских предприятий на удаленную работу, а также ажиотажным спросом на многие категории товаров (лекарственные препараты и пр.), сегодня у российского бизнеса серьезно ограничены ресурсы для внедрения новых информационных систем, подобных этой.

Кроме того, уже сейчас у компаний рынка накопилось значительное количество вопросов к стабильности и устойчивости работы систем маркировки, отсутствию сценариев по маркировке для дистанционной торговли и интернет-компаний.

Другие материалы рубрики

ИТ-дочка «Газпрома» яростно отстаивает право на бесконтрольные госзакупки

Запертые на карантине австралийцы обрушили сайт госуслуг. Он недоступен целый день

В России срочно создается система слежки за зараженными коронавирусом

Названы 4 главные причины, по которым на Западе не покупают российский хайтек

Из-за закупки ПО Microsoft «Росатом» обвинили в нарушении новой Конституции и указаний Путина

Как власти России распределят 30 миллиардов на кибербезопасность

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор Sony Xperia 5: флагман в японском стиле

Выбор ZOOM: 7 электронных термометров для детей и взрослых

Как защитить свой дом с помощью систем безопасности: 4 простых шага

Лучшие алкотестеры для водителей: выбор ZOOM
Показать еще

Наука

Социальная изоляция может привести к необратимым последствиям

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии

Как человеческий мозг распознает лица

Как будут печатать российские космические аппараты
Показать еще
Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника