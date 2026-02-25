Разделы

Моргунова Анастасия


СОБЫТИЯ


25.02.2026 «Авито Работа» и «Мое дело»: рынок труда смещает фокус на навыки и обучение сотрудников 1
21.03.2024 Спрос на специалистов в сфере маркетплейсов вырос в два раза в 2023 году 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Моргунова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Моё дело. Бухгалтерия онлайн 84 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1397 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1903 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1520 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1519 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7700 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13065 1
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 476 1
Пшеничных Кирилл 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 158807 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2823 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1444 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6299 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8404 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15304 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6353 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11812 1
